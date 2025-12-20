Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Ղարաբաղյան խնդիր

Արցախի նախկին ղեկավարները Բաքվի դատարանում չեն ընդունում իրենց առաջադրված մեղադրանքները

Ադրբեջան - Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը Բաքվի դատարանում, արխիվ
Ադրբեջան - Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը Բաքվի դատարանում, արխիվ

Լեռնային Ղարաբաղի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարության դատավարությունը Բաքվում մոտենում է ավարտին: Երեկ Բաքվի ռազմական դատարանում խոսել են նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանն ու գեներալ-մայոր Դավիթ Մանուկյանը:

Առանց անկախ լրատվամիջոցների, միջազգային հանրության ներկայացուցիչերի ու դիտորդների ընթացող դատավարության մասին տեղեկություններ հնարավոր է ստանալ միայն ադրբեջանական պետական լրատվամիջոցներից, և նրանց հաղորդածը անկախ աղբյուրներից ճշտելու հնարավորություն չկա:

Ըստ «Ազերթաջ» պետական լրատվամիջոցի, Արայիկ Հարությունյանն իր վերջին խոսքում հակադարձել է դատախազի ներկայացրած մեղադրանքին, մասնավորապես՝ Քելբաջարի շուրջ տեղի ունեցած միջադեպերին առնչվող:

Հարությունյանը նշել է, որ ինքը բավարար չափով տեղեկացված մարդ է, բայց 1993 թվականին Քելբաջարի թունելում տեղի ունեցածի մասին իմացել է հենց դատարանում: Քելբաջարի Բեյլիք Բաղում տեղի ունեցածի մասին ևս Բաքվում է լսել:

«Ազերթաջ»-ը չի մանրամասնում, թե ըստ պաշտոնական վարկածի ինչ է տեղի ունեցել Քելբաջարում 32 տարի առաջ: Բայց պետական լրատվամիջոցի պնդմամբ՝ Արայիկ Հարությունյանը Բաքվի դատարանում նկարագրվածը համարել է ռազմական հանցագործություն:

Հարությունյանը նաև ասել է, որ չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքը: 2023 թվականին Արցախի հայաթափումից հետո գերեվարված նախկին նախագահը մեղադրվում է ռազմական ծանր հանցագործությունների՝ հանցավոր խմբավորման մեջ ներառվելու, առևտրային ապօրինի գործունեությանը մասնակցելու, վարձկանության, վնաս պատճառելու, Գյանջայի օդանավակայանին ավիահարվածներ հասցնելու, սպանության, բռնության դրվագներով:

Նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանն ու գեներալ-մայոր Դավիթ Մանուկյանը ևս չեն համաձայնել մեղադրանքին: Մանուկյանն, օրինակ, պնդել է, որ ներկա չի եղել Ղարաբաղի Անվտանգության խորհրդի նիստերին ո՛չ որպես մասնակից, ո՛չ որպես դիտորդ, քանի որ իր ծառայողական պարտականությունները դա իրեն թույլ չէին տալիս:

Արդեն երկու տարի ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարների՝ Բաքվի դատարանում արած հայտարարությունների վերաբերյալ հրապարակումները Հայաստանում կասկածի տակ են դնում: Իրավապաշտպանները մեկ անգամ չեն հայտարարել, որ այս դատավարությունները կեղծ են, շինծու, փակ միջազգային փաստաբանների ու ներկայացուցիչների համար, ուստի ադրբեջանական պետական լրատվամիջոցների հաղորդած տեղեկությունները չեն կարող արտահայտել բանտարկված հայերի իրական տեսակետը:


Ուղիղ հեռարձակում

XS
SM
MD
LG