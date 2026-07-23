Դատավորը մերժեց ազատ արձակել «Հայաստան» դաշինքից պատգամավորի մանդատ ստացած Արթուր Սարգսյանին

Դատավորը մերժեց դատարանի դահլիճից ազատ արձակել ընդդիմադիր «Հայաստան» դաշինքի ցուցակով պատգամավորի մանդատ ստացած Արթուր Սարգսյանին: Նա դեկտեմբերից տնային կալանքի տակ է վարչապետի հրաժարականի պահանջով Բագրատ սրբազանի գործով՝ ահաբեկչություն նախապատրաստելու և իշխանությունը զավթելու մեղադրանքով: Տնային կալանքի ժամկետը լրանում է օգոստոսի 8-ին:
Փաստաբան Արամ Վարդևանյանն էր միջնորդել վերացնել տնային կալանքը՝ հղում անելով Սահմանադրական դատարանի 2021 թվականի որոշմանը, որի համաձայն՝ «անձը պատգամավորի կարգավիճակ ձեռք բերելու պահից չի կարող պահվել անազատության մեջ»:
Հինգ տարի առաջ ՍԴ նույն որոշման արդյունքում Սարգսյանն արդեն մեկ անգամ կալանքից ազատվել է: Բայց այսօր դատավոր Կարեն Ֆարխոյանը գտավ՝ ՍԴ-ն այդ դեպքի մասին չի խոսում, այն ժամանակ Սարգսյանը պատգամավոր չէր, հիմա` դեռ 8-րդ գումարման պատգամավոր է ու նույն այս գործով անձեռնմխելիությունից զրկվել է 2025-ի հուլիսին:
«Դատարանը հիմնավոր չի համարում ձեր էդ պատճառաբանությունը, որ սույն հիմքով, այսինքն՝ 2026 թվականի հուլիսի 21-ի դրությամբ, այսինքն՝ պատգամավոր դառնալու հիմքով, վերջինս ենթակա է տնային կալանքից ազատման», - հայտարարեց Ֆարխոյանը:
«Հասկանում ե՞ք, որ անընդհատություն չի կարա գոյություն ունենա Ազգային ժողովի պատգամավորների դեպքում, չի կարա բնության մեջ դա լինի, ի ծնե, ի բնե չի կարա», - հակադարձեց Վարդևանյանը:
Դատավորն ասաց՝ եթե միջնորդություն լինի, Արթուր Սարգսյանը կմասնակցի օգոստոսի 2-ին նախատեսված նոր խորհրդարանի առաջին նստաշրջանին. - «Բնականաբար՝ ոստիկանության համապատասխան բաժնի աշխատակցի ուղեկցությամբ»:
«Դուք արդեն էն որ դուրես եք եկել ընդմիջման, ըտեղ 30-ի որոշումն էլ եք, հրամանն էլ եք ստացել, միանգամից հրապարակեք, օգոստոսի 2-ին ոստիկաններին տվեք». - դատավորի՝ նստելու հորդորներից հետո բողոքող Արթուր Սարգսյանի խոսափողը անջատվեց, Սարգսյանն էլ լքեց նիստերի դահլիճը:
«Ես վստահ եմ՝ էս ձեր որոշումը ի վերջո հանգեցնելու է դատավորի կարգապահական պատասխանատվության ամենախիստ ձևի: Միանշանակ ձեր դեմ հաղորդում պետք է ներկայացվի, էն, ինչ դուք էսօր արեցիք: Դուք մի հատ էլ պատկերացնում եք, որ պրոբացիայի ու ոստիկանության ուղեկցմամբ Ազգային ժողովի պատգամավորը գնա նիստի՞, դուք դա ե՞ք պատկերացնում լուծումը՝ ունենալով հնարավորությունը, որ դուք տնային կալանքը կարայիք վերացնեիք էսօր», - հայտարարեց Արամ Վարդևանյանը:
Դատավորն, ըստ էության, մեղադրողների փաստարկները պաշտպանեց, որոնք դեմ էին Արթուր Սարգսյանի տնային կալանքը վերացնելուն:
«Պարոն Սարգսյանը պատգամավորի կարգավիճակ ձեռք է բերել և առ այս պահը շարունակում է կրել այդ կարգավիճակը դեռևս 2021 թվականից: Նախորդ տարի Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի միջնորդության հիման վրա Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովը պարոն Սարգսյանին զրկել է Ազգային ժողովի պատգամավորի անձեռնմխելիությունից, և պարոն Սարգսյանը ըստ էության չի դադարելու ունենալ Ազգային ժողովի պատգամավորի կարգավիճակ, իսկ ամսի 2-ից նաև շարունակելու է իրականացնել Ազգային ժողովի պատգամավորի լիազորություններ», - հայտարարում էր դատախազը:
Այնինչ փաստաբանը պնդում էր. - «Ստացվում է՝ ընդհանրապես Ազգային ժողովի գումարումների փոփոխությունը իրավական որևէ մի նշանակություն չունի, իրականում հիմա ես էլ մի քիչ տատանվեցի՝ ի՞նչ կապ ունի որ՝ 8-րդ գումարման Ազգային ժողով, 9-րդ գումարման ... Մարդկանց տեղեկացնենք, որ կարելի է մի անգամ Ազգային ժողովի պատգամավորի կարգավիճակ ձեռք բերել և հավիտյանս դա ունենալ»:
Արդեն դատարանի դահլիճից դուրս Արթուր Սարգսյանը հայտարարել է, որ եթե օգոստոսի 2-ին իրեն պրոբացիայի ծառայությունը պետք է ուղեկցի ԱԺ, ինքը չի գնա: «Վեց ամիս է, նույն պատգամավորն էի, բա պրոբացիան ինձ խի՞ չէր տանում նիստերին մասնակցելու: Եթե տնային կալանքը վերացնեն, կմասնակցեմ», - ասել է ընդդիմադիր գործիչը:
Միջնորդություններ՝ նաև Դավիթ Ղազինյանի, Հայկ Սուքիասյանի խափանման միջոցները վերացնելու պահանջով
Արամ Վարդևանյանը նաև միջնորդել է վերացնել «Ուժեղ Հայաստան»-ից պատգամավոր դարձած Դավիթ Ղազինյանի խափանման միջոց կալանքը: ՀԷՑ-ի նախկին տնօրենը մեղադրվում է ընտրակաշառք տալու նախապատրաստության համար, կալանավորվել է հունիսի 18-ին: Մեղադրանքը չի ընդունում:
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հուլիսի 21-ին նոր խորհրդարանի պատգամավորներին մանդատներ տրամադրեց: Վարդևանյանը պնդում է՝ եթե պահվեր ՍԴ որոշման տրամաբանությունը, Ղազինյանը պետք է հենց այդ օրը ազատ արձակվեր: Միջնորդությունն, ասաց, վաղը մեկնարկող դատավարության սկզբում կքննարկվի:
«Կայծակնային արագությամբ քննիչը, այնուհետև դատախազը նախաքնության ավարտ հայտարարելով, մեղադրական եզրակացությունը հաստատելով և գործը ընդհանրապես դատարան ուղարկելով՝ փաստացի անհաղթահարելի խոչընդոտ էին ստեղծել խափանման միջոցի վերացման հարցում, քանի որ չկար այն պաշտոնյան, որը պետք է այդ որոշումը կայացներ: Բայց արդեն ունենք մակագրում», - հայտարարել էր Վարդևանյանը:
«Ուժեղ Հայաստան»-ի ևս մեկ նորընտիր պատգամավոր՝ Հայկ Սուքիասյանը տնային կալանքի տակ է: Նրա խափանման միջոցը վերացնելու մի միջնորդություն էլ երեկ ներկայացրել է փաստաբան Արմեն Ֆերոյանը, բայց նախաքննական մարմնից պատասխան չի ստացել: Զուգահեռ դիմել է դատարան, որ այդ հարցն այնտեղ քննարկվի: Նիստը վաղը երեկոյան է նշանակվել:
Ֆերոյանի փոխանցմամբ՝ Սուքիասյանին բարեգործության արգելքը խախտելու մեղադրանք է ներկայացված, որը նա չի ընդունում:
«Սպասում ենք էդ միջնորդությունների քննարկմանը», - «Ազատությանը» ասաց փաստաբանը: