Դատարանը երկու ամսով երկարաձգել է Սամվել Կարապետյանի կալանքը

Դատարանը երկու ամսով երկարաձգել է «Տաշիր» ընկերությունների խմբի ղեկավար Սամվել Կարապետյանի կալանքը, փոխանցել է նրա փաստաբաններից Լիաննա Գասպարյանը:
Նա հավելել է, որ արդեն վաղը պաշտպանական կողմը մտադիր է դիմել Վերաքննիչ քրեական դատարան՝ վճիռը վերանայելու բողոքով:
Գործարարի պաշտպանության խորհրդից անտրամաբանական են որակել Հակակոռուպցիոն դատարանի որոշումը՝ նշելով, որ դա ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ «Հայաստանում արդարադատություն չկա»։
Դատական նիստից մեկ օր առաջ կալանավորված Կարապետյանը հայտարարել էր՝ «մեր ձևով» նախաձեռնության հիման վրա կձևավորվի իր քաղաքական ուժը:
Նրա պաշտպանության խորհուրդը վաղ առավոտյան տարածած հաղորդագրությամբ հայտնել է, որ բոլոր ծրագրերը ուժի մեջ են մնում, և որ օգոստոսի վերջին կմեկնարկի Սամվել Կարապետյանի «Մեր ձևով» շարժումը։
Կարապետյանը կալանավորվել էր 2 ամիս առաջ, դրանից ժամեր առաջ Հայ Առաքելական եկեղեցին պաշտպանող հայտարարություն էր արել: Ոստիկանները շրջափակել ու խուզարկել էին նրա առանձնատունը:
Հետո իշխանությունը նրա հայաստանյան ամենամեծ ակտիվը՝ «Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը», ազգայնացնելու գործընթաց սկսեց:
Կալանավորման ընթացքում Կարապետյանի՝ իշխանություն զավթելուն ուղղված կոչի մեղադրանքը լրացվել է առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացման, հարկերը չվճարելու ու խարդախություն կազմակերպելու հոդվածներով: