Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Դատարանը բավարարել է Հայ Առաքելական եկեղեցու հայցն ընդդեմ Ոստիկանության. փաստաբան

Տեր Թադեն Պատարագ է մատուցում Թալինի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում, 9-ը նոյեմբերի, 2025թ.
Տեր Թադեն Պատարագ է մատուցում Թալինի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում, 9-ը նոյեմբերի, 2025թ.

Վարչական դատարանը՝ դատավոր Աղասի Դարբինյանի նախագահությամբ, ուրբաթ օրը բավարարել է Հայ Առաքելական եկեղեցու հայցն ընդդեմ ՆԳՆ ոստիկանության, փոխանցում է փաստաբան Արա Զոհրաբյանը:

Գործը, ըստ փաստաբանի, վերաբերում էր Արագածոտնի մարզի Թալինի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցուն, որտեղ կարգալույծ հռչակված Արամայիս Թախմազյանի (Տեր Թադե) կողմից եկեղեցու Սուրբ Խորան, Ավանդատուն և Ատյան մուտք գործելու և ծիսական գործողություններ իրականացնելու վտանգի մասին Եկեղեցին նախապես դիմել էր ոստիկանությանը՝ պահանջելով ՀՀ կառավարության որոշմամբ նախատեսված կարգով կանխել ներխուժումը և իրականացնել վտարման գործողություններ։

«Ոստիկանությունը հրաժարվել էր կատարել օրենքով սահմանված գործողությունները՝ նույնիսկ չներկայանալով դեպքի վայր և չիրականացնելով կառավարության որոշմամբ նախատեսված ստուգողական միջոցառումները», - գրում է փաստաբանը:

Վարչական դատարանը, ըստ Զոհրաբյանի, արձանագրել է, որ ոստիկանությունը պարտավոր էր ստացված դիմումների հիման վրա ներկայանալ եկեղեցու տարածք և կատարել օրենքով նախատեսված գործողությունները; առանց դեպքի վայր այցելելու և օրենքով սահմանված ընթացակարգը կատարելու ոստիկանությունը իրավասու չէր եզրակացնել, թե ներխուժում կա, թե չկա; եկեղեցու դիմումների հիման վրա գործողություններ չկատարելը հանդիսացել է ոչ իրավաչափ անգործություն։

«Վճռով դատարանը ոչ իրավաչափ է ճանաչել ոստիկանության անգործությունը», - Ֆեյսբուքում գրում է Արա Զոհրաբյանը:Դատարա

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Կարգալույծ քահանան եկեղեցուն պատկանող բնակարանը կլքի, երբ դատարանի որոշում լինի

Թալինում Սուրբծննդյան պատարագը խոչընդոտել են. խորան է բարձրացել կարգալույծ քահանան

ՔՊ-ական համայնքապետը պահանջել է Սուրբծննդյան պատարագին իրեն խաչի քավոր ներկայացնել. քահանա

Կարգալույծ է հռչակվել Տ․ Թադե քահանա Թախմազյանը

Թալինի հոգևոր հովիվ Տեր Թադեն «իր կեցվածքի համար» կանչվել է Մայր Աթոռ՝ կարգապահական հանձնախմբի նիստի

Փաշինյանը Թալինում մասնակցեց Տեր Թադեի մատուցմամբ պատարագին
XS
SM
MD
LG