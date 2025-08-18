Ճանապարհի շուրջ հայ-ամերիկյան պայմանավորվածություններում առկա են հարցեր, որոնք Իրանի նախագահը ՀՀ-ում կքննարկի. Մանսուրյան

Իրանին սահմանակից Սյունիքով անցնող ճանապարհի շուրջ հայ-ամերիկյան պայմանավորվածություններում առկա են հարցեր և երկիմաստություններ, որոնք Իրանը նախագահը կքննարկի Հայաստանի ղեկավարության հետ, այս մասին հայտարարել է Իրանի խորհրդարանի հայազգի պատգամավոր Գեղարդ Մանսուրյանը։
«Իրանը վճռականորեն պաշտպանում է իր սահմանների անվտանգությունը և ստատուս քվոն, Հայաստանում շատ լավ գիտեն, որ Իրանն է իրենց երկրի անվտանգության գործոններից մեկը»,- պետական IRNA գործակալության հետ զրույցում ասել է իրանահայ պաշտոնյան:
Մանսուրյանը հիշեցրել է անցած տարիներին Իրանում անցկացված մի շարք զորավարժությունները և պնդել, որ այդ վարժանքներն իրականում կանխել են «որոշ հակառակորդների կողմից Սյունիքի մարզը ուժով բաժանելը»։