Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ճանապարհի շուրջ հայ-ամերիկյան պայմանավորվածություններում առկա են հարցեր, որոնք Իրանի նախագահը ՀՀ-ում կքննարկի. Մանսուրյան

Սյունիք, արխիվ
Սյունիք, արխիվ

Իրանին սահմանակից Սյունիքով անցնող ճանապարհի շուրջ հայ-ամերիկյան պայմանավորվածություններում առկա են հարցեր և երկիմաստություններ, որոնք Իրանը նախագահը կքննարկի Հայաստանի ղեկավարության հետ, այս մասին հայտարարել է Իրանի խորհրդարանի հայազգի պատգամավոր Գեղարդ Մանսուրյանը։

«Իրանը վճռականորեն պաշտպանում է իր սահմանների անվտանգությունը և ստատուս քվոն, Հայաստանում շատ լավ գիտեն, որ Իրանն է իրենց երկրի անվտանգության գործոններից մեկը»,- պետական IRNA գործակալության հետ զրույցում ասել է իրանահայ պաշտոնյան:

Մանսուրյանը հիշեցրել է անցած տարիներին Իրանում անցկացված մի շարք զորավարժությունները և պնդել, որ այդ վարժանքներն իրականում կանխել են «որոշ հակառակորդների կողմից Սյունիքի մարզը ուժով բաժանելը»։

Առնչվող թեմաներով

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG