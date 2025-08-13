Ապաշրջափակման բազմաթիվ հարցեր դեռ անպատասխան են մնում

Հայ - ադրբեջանական ապաշրջափակման շուրջ բազմաթիվ հարցեր շարունակում են անպատասխան մնալ: Տարածքային կառավարման նախարար Դավիթ Խուդաթյանը միայն կրկնեց այս օրերի իշխանության գլխավոր հավաստիացումը՝ ճանապարհների ապաշրջափակումը կլինի փոխադարձության սկզբունքով՝ երկրների ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականության շրջանակներում, բայց թե ի՞նչ ենթակառուցվածքների մասին է խոսքը, նախարարն էլ ապագայի հարց համարեց:
«Էն ենթակառուցվածքները, որոնք կորոշվեն, որ պետք է անցնեն էդ ճանապարհով, դրանց զգալի մասը, բնականաբար, ներառյալ՝ երկաթուղին, առնչություն ունի մեր նախարարության համակարգման ոորտների հետ: Պիտի արձանագրեմ, որ դեռ այս պահին աշխատանքային քննարկումների փուլ ենք մտնելու, իսկ ժամկետների և կոնկրետ ենթակառուցվածքների տեսակին կանդադառնանք, երբ որ դրանց հետ կապված արդեն որոշակի հստակեցում ունենանք», - այսօր հայտարարեց Խուդաթյանը:
Ե՞րբ կապաշրջափակվեն ճանապարհները, այս պահին անգամ մոտավոր ժամկետ չի նշվել:
Երևանն ու Վաշինգտոնը երկու կառավարությունների միջև «Խաղաղության խաչմերուկ» նախագծի կարողությունների զարգացման փոխըմբռնման հուշագիր են ստորագրել: Ի՞նչ է դա ենթադրում. պայմանավորվածությունը չի հրապարակվել, դետալները անհայտ են, ԱՄՆ նախագահ Թրամփը միայն հայտարարել է «միջանցքը զարգացնելու» հայ-ամերիկյան բացառիկ գործընկերության մասին, որը 99 տարով է:
Հայաստանի տարածքը, որով կանցնի TRIPP-ը, ո՞վ է կառուցապատելու, այս ընթացքում խոսվել է կոնսորցիումի մասին, տարածքն ի՞նչ կարգավիճակով է տրվելու կառուցապատողին, ո՞ւմ՝ Ամերիկային, թե՞ հենց ճանապարհով հետաքրքրված ընկերություններին. հողը վարձակալությամբ տալու հեռանկարը վարչապետի խոսնակը բացառել էր, ինքը՝ Փաշինյանը, կառուցապատման իրավունքի մասին էր խոսել:
Ամերիկացի պաշտոնյաներն ավելի վաղ շեշտել էին, որ սա բարեգործական նախագիծ չէ, ինը ընկերություն, այդ թվում՝ երեք ամերիկյան, արդեն հետաքրքրված է դրանով: Ի վերջո, ճանապարհի շինարարության, ենթակառուցվածքների սպասարկումը արտապատվիրակելուն Երևանը դեմ չէր, բայց արդյոք այդ լիազորությունները օտարերկրյա պետությունը, կամ հնարավոր է՝ ընկերությունը, կկիսեն հայկական կողմի հետ:
«Առաջիկայում դրա հետ կապված ավելի մանրամասն աշխատանքային քարտեզ կներկայացնենք, էս պահին խնդրում եմ բավարարվել էն ինֆորմացիայով, որը արդեն փոխանցել է և՛ հանրապետության վարչապետի աշխատակազմը, և՛ Արտաքին գործերի նախարարությունը», - ասաց Դավիթ Խուդաթյանը:
Իր ստորագրությունը եռակողմ համաձայնության տակ դրած վարչապետը հավաստիացնում էր՝ պետական ինստիտուտները թե՛ մաքսային, թե՛ անձնագրային հսկողություն պետք է իրականացնեն, բայց զուգահեռ Երևանը խոսում է ընթացակարգերի պարզեցումների մասին:
Ի՞նչ ձևաչափով կորոշվեն հետագա անելիքները՝ արդյո՞ք հանձնաժողով կստեղծվի՝ երկկո՞ղմ՝ հայ-ամերիկյան, թե՞ եռակողմ՝ ադրբեջանական կողմի ներգրավմամբ. - «Խնդրում եմ աշխատանքային մանրամասներին սպասեք», - ասաց տարածքային կառավարման նախարարը:
Այդ ընթացքում Վաշինգտոնից հայտարարում են՝ Երևանի և Բաքվի համաձայնությունը կարևոր է ԱՄՆ-ի համար:
«Աշխարհը գիտի, որ նախագահ Թրամփին պետք է լուրջ ընդունել։ Այս պայմանավորվածությունը, այս գործարքը կարևոր է նրա համար։ Նրանք Սպիտակ տանն էին: Սա կարևոր է այս վարչակազմի համար։ Սա կարևոր է աշխարհի համար», - հայտարարել է Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Թեմի Բրյուսը: