Բերման ենթարկված հոգևորականների փաստաբանները հայտնում են՝ իրենց չի թույլատրվում մտնել ՔԿ

Այսօր ձերբակալված ու բերման ենթարկված հոգևորականների փաստաբաններ Մարինե Ֆարմանյանն ու Արա Զոհրաբյանը նշում են, որ «Իրազեկ քաղաքացիների միավորում» հասարակական կազմակերպության ղեկավար Դանիել Իոանիսյանի հաղորդման հիման վրա է բերման ենթարկելու այս գործընթացը տեղի ունեցել:

Մասնավորապես, Հովհաննավանքի հոգևոր հովիվ տեր Արամ քահանայի՝ Հանրային հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցից հետո է հաղորդում ներկայացվել:

Դանիել Իոաննիսյանը «Ազատության» հետ զրույցում ասաց, որ հաղորդումը ներկայացրել են մեկ ամիս առաջ՝ հանրահավաքներին պարտադրելու վերաբերյալ քահանայի տված հարցազրույցի հաջորդ օրը: Իոաննիսյանը «Ազատության» հետ զրույցում ասաց, որ իրենց համար էական չէ, թե ով է հանցագործությունը կատարած անձը, եթե տեսնում են, որ հանցագործության ահազանգ, հայտարարություն կա, ապա միշտ հաղորդում են ներկայացնում:

«Ազատությունը» կապվել է նաև Հովհաննավանքի հոգևոր հովիվ տեր Արամ քահանայի հետ, ով ասաց. «կտեղեկանա՝ արդյոք կան բերման ենթարկվածներ, ձերբակալվածներ, որից հետո կարձագանքեմ»:

Այսօր հաղորդվեց, որ ձերբակալվել է Արագածոտնի թեմի Սաղմոսավանքի հոգևոր հովիվ Տեր Փառեն քահանա Առաքելյանը, կան բերման ենթարկված մի շարք այլ հոգևորականներ, այդ թվում՝ Արագածոտնի թեմի առաջնորդը:

Հաղորդվում է, որ նախքան բերման ենթարկելը վաղ առավոտից խուզարկություններ են եղել հոգևորականների տներում, փաստաբանների խոսքով՝ խուզարկություն է իրականացվում Արագածոտնի թեմի առաջնորդարանում:

Հոգևորականների փաստաբանների խոսքով՝ թեև հոգևորականներին հարկադրաբար բերման են ենթարկել, սակայն Քննչական կոմիտեում նրանք ունեն վկայի կարգավիճակ: Փաստաբանական խումբը տեղեկացնում է՝ թեև Մայր Աթոռից ունեն լիազորագիր՝ պաշտպանելու հոգևորականների շահերը, սակայն նրանց չի թույլատրվում ներս մտնել:


