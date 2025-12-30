Թրամփը սպառնացել է նոր հարվածներ հասցնել Իրանին, եթե պարզվի, որ Թեհրանը վերականգնում է իր միջուկային ծրագիրը

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը չի բացառել՝ Իրանը լուրջ հետևանքների կբախվի, եթե շարունակվի միջուկային ծրագրի վերականգնումը։
Ֆլորիդայում Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուի հետ հանդիպման ժամանակ Թրամփը նշել է, որ դեռևս հաստատված չէ՝ արդյոք Իրանը վերադառնում է միջուկային գործունեությանը, սակայն ընդգծել է՝ նման զարգացումների դեպքում «հետևանքները կարող են ավելի լուրջ լինել, քան նախորդ անգամ»։
ԱՄՆ նախագահը հիշեցրել է հունիսին Իրանի երեք միջուկային օբյեկտների՝ Ֆորդոյի, Նաթանզի և Սպահանի վրա ԱՄՆ-ի հարվածները՝ նշելով, որ տեղեկություններ կան այլ վայրերում ռեսուրսների հնարավոր կուտակման մասին։ Միաժամանակ Սպիտակ Տան ղեկավարը հայտնել է, որ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է երկխոսության Թեհրանի հետ։
Թրամփը նաև վերահաստատել է աջակցությունը Իսրայելին՝ ընդգծելով, որ կհամաձայնի Իրանի դեմ նոր հարվածներին, եթե շարունակվեն բալիստիկ հրթիռների մշակման և միջուկային ծրագրի ակտիվացման փորձերը։