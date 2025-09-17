Կան եպիսկոպոսներ, որ ոչ թե եկեղեցի, այլ քաղաքականություն են մտնում. Արամ քահանա

Հայաստանի վարչապետը հակակաթողիկոսական արշավն այս փուլում պասիվացրել է, և այդ բացը կարծես լրացնում է Հովհաննավանքի հոգևոր հովիվ տեր Արամ քահանան:
«2021 թվականին ես հեռախոսազանգ եմ ստացել վարչապետի տիկնոջից, և տիկին Աննա Հակոբյանը ցանկություն հայտնեց, որ ես գնամ և Տնօրհնեք կազմակերպեմ իրենց տանը: Եվ նաև ասեմ, որ ես թաքուն ոչինչ չարեցի, զանգահարեցի իմ վերադասին և ասեցի, որ այսպիսի զանգ եմ ստացել: Եվ ասեցին՝ «մի գնա», սկզբում, հետո ասեցին՝ «սպասի, մենք կասենք», հետո զանգահարեցին ու ասեցին, որ «կարող ես գնալ», - երեկ Հանրային հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում պատմում էր Արամ քահանան:
Վարչապետական օջախն օրհնելուց հետո, ըստ քահանայի, իր նկատմամբ հալածանքներ է սկսել Արագածոտնի թեմի առաջնորդ Մկրտիչ եպիսկոպոսը, որ Կաթողիկոսի քրոջորդին է: Այդ վերաբերմունքն իր նկատմամբ խորացել է այն բանից հետո, երբ վարչապետի տիկինն այլ կանանց հետ վանք էր եկել, ինքն էլ պատմել է Հովհաննավանքի պատմությունը: Բանը հասել է նրան, որ քահանան Վեհափառի մոտ է հասել:
«Ինքը ինձ կասկածում է և համարում է փաշինյանական: Խոսելով իր քրոջ որդուց՝ թեմի առաջնորդից, հետևյալն ասեց, որ ինքը նրան ճանաչում է և գիտի, որ հախուռն բնավորություն ունի և այդ բնավորության պատճառով նաև շատ սխալներ է թույլ տալիս», - նշեց տեր Արամը:
Այս հանդիպումից հետո էլ հալածանքները չեն դադարել: Նա եկեղեցական, իր խոսքով՝ զազրելի բարքերի մասին սկսել է խոսել այս ամսվա սկզբից, «Ազատություն»-ը Օհանավանում հանդիպել էր քահանայի հետ, թե՛ այդ ժամանակ, թե՛ դրանից հետո պարբերաբար առաջարկել էր հարցազրույց տալ: Նա հրաժարվել է: Տեր Արամ քահանան գործող հոգևորականներից առայժմ միակն է, որ հրապարակային քննադատում է եկեղեցական վերնախավին: Պնդում է՝ մյուսները վախենում են:
«Որևէ մեկ հոգևորական ինքը շատ լավ գիտի՝ եթե ձայն հանի, դա դառնալու է իր վերջը, իր ծառայության վերջին օրը», - Հանրայինի հարցազրույցում ասաց քահանան:
Տեր Արամի պնդմամբ, օրինակ, Գուգարքի թեմի առաջնորդի սիրելի կերպարը Ստալինն է, իր թեմի քահանաներին թույլ է տալիս Երևան գալ միայն հատուկ գրությամբ. - «Ինքը արգելել է իր քահանաներին առանց իրեն տեղեկացնելու անգամ Երևան գալ»:
Գուգարքի թեմի առաջնորդ Հովնան սրբազանն այս ամենը հիվանդագին մտքեր է անվանում: Պարզ չէ՞, ասում է, որ թեմը լքելիս քահանան պիտի տեղյակ պահի:
«Որտեղ չկա կարգուկանոն, էնտեղ բարդակ է: Սա ես զարմանում եմ, որ սրա մասին մարդ կարող է բարձրաձայնել: Սա եկեղեցու կարգուկանոնն է, և ոչ միայն եկեղեցու՝ բոլոր աշխատավայրերում», - «Ազատության» հետ զրույցում ասաց Հովնան սրբազանը:
Կան եպիսկոպոսներ, որ ոչ թե եկեղեցի, այլ քաղաքականություն են մտնում, ասում է քահանան, պատմում՝ թեմի առաջնորդներից մեկն իր քահանայի շատ կարևոր ընտանեկան հարցերը կարգավորելու փոխարեն ջիփ է նվիրում ինչ-որ մեկին: Ենթադրաբար նկատի ունի Տավուշի թեմի նախկին առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոսին, որ իր մեքենան Արցախի նախագահ Սամվել Շահրամանյանին էր նվիրել, երբ վերջինիս սպասարկող մեքենան հատուկջոկատայինները տարել էին:
Եկեղեցու քաղաքականացված լինելու վերաբերյալ մեղադրանքներ էլի ունի տեր Արամը. - «2021 թվականի բոլոր ցույցերին ընդդիմության ես մասնակցել եմ, բայց ոչ իմ ցանկությամբ՝ վերադասի»:
Քահանան չուզելով է մասնակցել ու հոգնել է ֆիզիկապես, բայց, ասում է, «եթե չգնայի այդ ցույցերին, պիտի բացատրեի, թե ինչու ... կնշանակեր՝ քաղաքական այլ հայացքներ ունեմ »:
«Իսկ հիմա՞ ով է պարտադրել, հետո էլ կասես՝ չուզելով էիր խոսում», - հարցեր ունի Հովնան սրբազանը. - «Հիմա էլ պարտադրել են, որ գա խոսի, վաղն էլ դրա մասին է ասելու: Դա նշանակում է՝ մարդը հաստատուն բնավորություն չունենալն է: Եկեղեցիներում պարտադրանք չի եղել»:
Գուգարքի թեմի առաջնորդն, այնուամենայնիվ, չի բացառում, որ քահանաներին առաջարկվել է մասնակցել ցույցերին, պնդում է՝ դա քաղաքականության հարց չէ. - «Արցախը քաղաքակա՞ն հարց է, հայրենիքի օրհասական հարց է սա, սրան է վերաբերում, ինչի՞ մասին է խոսքը: Կարո՞ղ է հոգևորականը գնացել մասնակցել է «Էլեկտրիկ Հայաստան»-ին կամ որևիցե մի թանկացումներին, չէ, ինչ որ հայրենիքին է վերաբերվում»:
Մարալիկի հոգևոր հովիվ տեր Տիգրան քահանա պնդում է՝ Միքայել սրբազանի դատերին, օրինակ, թեմի քահանաները մասնակցում են՝ առանց հարկադրանքի. - «Մեր կամքով, ազատ, մենք մեր որոշումով, որոշում ենք, գնում ենք, մասնակցում ենք»:
Արդյո՞ք Հովհաննավանքի քահանան բարձրաձայնում է ճշմարտություններ, որոնց մասին լռում են Մայր Աթոռի հարյուրավոր հոգևորականներ: Մայր Աթոռում հոգևոր ծառայություն իրականացրած, բայց ներկայանալ չցանկացող նախկին մի հոգևորական «Ազատությանը» պատմեց՝ քահանան նոր բաներ չի ասում, համակարգային խնդիրներ կան: Հարցն այն է, որ նա աղաղակում է միայն այն բանից հետո, երբ կրակն իրեն է հասել, իսկ 2018 -ին այս նույն քահանան բարիկադ էր բարձրացել Ամենայն Հայոց կաթողիկոսին պաշտպանելու համար:
Տեր Արամ քահանան երեկ ասաց՝ այժմ պատրաստ է, իր խոսքով, հանուն եկեղեցու նորոգման կարգալույծ լինել, գուցե հենց դա է հարությունը: Լրացուցիչ մանրուք՝ 33 տարեկան է:
«Եթե մեխն էլ կա, չագուչն էլ կա, խաչվողն ա պակասում, պետք ա խաչվել», - հայտարարեց տեր Արամը: