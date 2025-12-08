Բանակցություններն ԱՄՆ-ի հետ կառուցողական էին, բայց ոչ հեշտ. Զելենսկի

Ուկրաինայի համար խաղաղության ծրագրի շուրջ ԱՄՆ ներկայացուցիչների հետ բանակցությունները կառուցողական էին, բայց բարդ, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին:
Շաբաթ օրը Զելենսկին հեռախոսազրույց է ունեցել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիթքոֆի և Թրամփի փեսա Ջարեդ Քուշների հետ:
«Ամերիկյան ներկայացուցիչները գիտեն Ուկրաինայի հիմնական դիրքորոշումները, - ասել է Զելենսկին իր երեկոյան տեսաուղերձում, - Խոսակցությունը կառուցողական էր, չնայած նաև դժվար»:
Մոսկվան հայտարարում է, որ բաց է բանակցությունների համար և մեղադրում է Կիևին և Արևմուտքին խաղաղ գործընթացը արգելափակելու մեջ, մինչդեռ Ուկրաինան և նրա դաշնակիցները հայտարարում են, որ Ռուսաստանը ժամանակ է ձգում և դիվանագիտությունն օգտագործում է իր ձեռքբերումներն ամրապնդելու համար: