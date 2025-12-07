Զելենսկին հայտնել է, որ կառուցողական հեռախոսազրույց է ունեցել ԱՄՆ-ի բանակցողների թիմի հետ

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտնել է, որ «շատ կառուցողական» հեռախոսազրույց է ունեցել ԱՄՆ-ի բանակցողների թիմի հետ, որը գլխավորում են հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիթքոֆը և ԱՄՆ նախագահի փեսա Ջարեդ Քուշները:
Ֆլորիդայում ուկրաինական և ամերիկյան կողմերի միջև նախորդ օրերին կայացած բանակցություններից հետո Զելենսկին Տելեգրամում գրել է, որ «Ուկրաինան հավատարիմ է շարունակելու ազնիվ աշխատանքը ամերիկյան կողմի հետ՝ իրական խաղաղության հասնելու համար»: Նա հավելել է, որ կողմերը համաձայնեցրել են հետագա քայլերը և բանակցությունների ձևաչափը՝ առանց մանրամասներ բացահայտելու:
Զելենսկին վաղը՝ դեկտեմբերի 8-ին կմեկնի Լոնդոն՝ քննարկելու խաղաղության գործընթացը Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերի, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնի և Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի հետ: