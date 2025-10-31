Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Բաքվում ավարտվել է Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարների և մյուս գերիների դատավարությունը

Բաքվում ավարտվել է Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարների և մյուս գերիների դատավարությունը։

Հաջորդ դատական նիստը նշանակված է նոյեմբերի 3-ին: Մեղադրող կողմը հանդես կգա ճառով:

Դեռևս չի ավարտվել միայն Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի դատավարությունը:

Այդ նիստերն ընթանում են անկախ լրատվամիջոցների և միջազգային կառույցների բացակայությամբ:

Ադրբեջանը Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը մեղադրում է մի շարք ծանր հանցագործությունների մեջ:

Սեպտեմբերին Ադրբեջանում Կարմիր խաչի գրասենյակի փակումից հետո 23 հայ գերիները փաստացի հայտնվել են կատարյալ մեկուսացման մեջ: Նրանց առողջական վիճակի ու պահման պայմանների մասին որևէ անաչառ տեղեկություն հարազատներին ստանալ չի հաջողվում:

Առնչվող թեմաներով

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG