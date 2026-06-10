Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Բաքվին հայ ռազմագերիներին ազատ արձակելու կոչ անող օրինագիծ ԱՄՆ Կոնգրեսում

ԱՄՆ դեմոկրատ կոնգրեսական Բրեդ Շերման, արխիվ
ԱՄՆ դեմոկրատ կոնգրեսական Բրեդ Շերման, արխիվ

Միացյալ Նահանգների Կոնգրեսի Ներկայացուցիչների պալատի Արտաքին գործերի հանձնաժողովում շրջանառվում է Արտաքին ծառայության ակտում փոփոխության նախագիծ, որը կոչ է անում Ադրբեջանին անմիջապես և առանց նախապայմանների ազատ արձակել հայ ռազմագերիներին ու քաղբանտարկյալներին: Ինչպես հաղորդում է ՀՅԴ Վաշինգտոնի Հայ դատի գրասենյակը, նախաձեռնությունը գլխավորում է Կոնգրեսի Հայկական հարցերով հանձնախմբի փոխնախագահ, դեմոկրատ Բրեդ Շերմանը, Արտաքին գործերի հանձնաժողովի նախագահ, հանրապետական Բրայան Մաստի աջակցությամբ այն անցել է բոլոր ընթացակարգերը հանձնաժողովում քվեարկության դրվելու համար:

Շերմանը գործելու կոչ է արել հանձնաժողովին՝ մատնանշելով ադրբեջանական գերության մեջ գտնվողների նկատմամբ փաստագրված վատ վերաբերմունքը և ռազմի դաշտում հայ գերիների մահապատիժները, որոնցից մի քանիսը տեսագրված են:

«Հաշվի առնելով ադրբեջանական ուժերի կողմից հայ ռազմագերիների փաստագրված մահապատիժները, որոնք սահմռկեցուցիչ ձևով տեսագրվել են և տարածվել սոցիալական մեդիայում, ինչը հավաստել է Human Rights Watch-ը, կենսական է, որ Միացյալ Նահանգները հստակորեն հանդես գա հայ ռազմագերիների անհապաղ և առանց նախապայմանների ազատ արձակման օգտին», - հայտարարել է դեմոկրատ կոնգրեսականը:

Շերմանը նաև ընդգծել է, որ գերիների ազատ արձակումն ուղղակիորեն համահունչ է Հարավային Կովկասում խաղաղության նախագահ Թրամփի ջանքերին և կարող է դառնալ նշանակալի քայլ առաջ խաղաղության հասնելու ճանապարհին:

Հանձնաժողովի նախագահ Մաստը որոշ փոփոխություններից հետո իր աջակցությունն է հայտնել օրինագծին:

Հանձնաժողովի հավանությանն արժանանալու դեպքում նախագիծը կներկայացվի Ներկայացուցիչների պալատի լիագումար նիստի քննարկմանը:

Վաշինգտոնի Հայ դատի գրասենյակի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը ողջունել է նախաձեռնությունը:

Ադրբեջանական բանտերում այժմ 19 հայ գերի է պահվում, նրանք դատապարտվել են 15 տարուց մինչև ցմահ ազատազրկման։

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

«Մեզ հուշում էին՝ այստեղ եք այնքան, ինչքան կցանկանա ՀՀ իշխանությունը, ցավոք այդպես է». Իշխանյանը՝ Բաքվի բանտից

Բաքվում սկսվել է 15 հայ գերիների վերաքննիչ բողոքի քննությունը

«Կոչ եմ անում բոլորիդ օգնել մեզ». Դավիթ Բաբայանն ահազանգում է՝ իր իրավունքները կոպտորեն խախտվում են

ԵՄ-ՌԴ ընտրության պատճառով Հայաստանը մեկ այլ ուժից է կախված լինելու՝ դառնալով վիլայեթ, պնդում է Ռուբեն Վարդանյանը

Ընդդիմադիրների խոսույթը չի նպաստում գերիների հարցի լուծմանը. Փաշինյան

Ամոթ չէ՞ ստանալ խաղաղության մրցանակ, երբ ՀՀ քաղաքացիները շարունակում են Բաքվի բանտերում մնալ. Ռուբեն Վարդանյան
XS
SM
MD
LG