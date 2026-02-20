«Բաքվի ռեժիմն իր բռնապետությունը բերել է Վաշինգտոն». Ալիևի թիկնապահները ցուցարարների են ծեծում ԱՄՆ մայրաքաղաքում

Ադրբեջանի նախագահի թիկնապահները Վաշինգտոնում ծեծել են ցուցարարներին, որոնք երկրում պահվող քաղբանտարկյալներին ազատ արձակելու պահանջով բողոքի ակցիա էին անում հյուրանոցի դիմաց, որտեղ գիշերել է Իլհամ Ալիևը: Ադրբեջանի նախագահը «Խաղաղության խորհրդի» նիստին մասնակցելու համար էր մեկնել Վաշինգտոն:
«Ազատություն քաղբանտարկյալներին», - հյուրանոցի դիմաց վանկարկում էին ցուցարարները, որոնց Ալիևի անվտանգության աշխատակիցները հրում էին, հարվածում և բռնի ուժով հեռացնում տարածքից:
Ըստ ադրբեջանական իշխանամետ լրատվամիջոցների՝ ցուցարարները փորձել են անկարգություններ հրահրել և ներխուժել Waldorf Astoria հյուրանոց. մեղադրանքներ, որոնք ցուցարարները հերքում են։
Ադրբեջանի նախագահի կոշտ քննադատ, խարդախության մեղադրանքով 9 տարվա ազատազրկման դատապարտված Ռահիմ Յագուբլուի որդին՝ ԱՄՆ-ում բնակվող Թոֆիգ Յագուբլուն պատմել է, որ ընդամենը 7-8 հոգով հավաքվել էին հյուրանոցի դիմաց՝ խաղաղ ցույցի և պահանջելու, որ ազատ արձակվեն քաղբանտարկյալները, այդ թվում՝ ապօրինաբար բանտարկված լրագրողները, իրավապաշտպանները:
«Այստեղ որևէ սադրանք չկար: Երկրում Իլհամ Ալիևի դեմ բողոքելն անհնար է, հավաքների ազատությունն Ադրբեջանում արգելված է 2019-ից: Ստիպված էինք մեր կարծիքն ու կարգախոսները հնչեցնել արտերկրում: Դժբախտաբար, Ադրբեջանի իշխանությունները և Ալիևի թիկնապահները կոշտ արձագանքեցին: Նրանք ծեծեցին մեզ, պատռեցին հագուստս», - փոխանցել է Յագուբլուն:
Վաշինգտոնում «Ազատության» թղթակցի փոխանցմամբ`տեղի դատախազությունը հետաքննում է միջադեպը։ Պետդեպարտամենտը դեռ չի արձագանքել, սպասում է Դիվանագիտական անվտանգության ծառայության արձագանքին։
Տեղական և միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների տվյալներով՝ Ադրբեջանում, որտեղ մարդու հիմնարար իրավունքներն ու ազատությունները խիստ սահմանափակված են, 400 քաղբանտարկյալ է պահվում բանտերում:
Մի շարք կոնգրեսականներ դատապարտել են Ադրբեջանն արդեն 22 տարի ղեկավարող Ալիևի թիկնապահների գործողությունները: Ներկայացուցիչների պալատի անդամ Լորա Ֆրիդմանը սոցցանցում գրել է, որ ԱՄՆ նախագահն Ադրբեջանը դարձրեց իր «Խաղաղության խորհրդի» հիմնադիր անդամ, բայց այն, ինչ անում են Ալիևի թիկնապահները, աղերս չունի խաղաղության հետ:
«Մենք չենք կարող թույլ տալ, որ Ադրբեջանը ցուցարարների և խոսքի ազատության վրա իր հարձակումներն անպատիժ իրականացնի ամերիկյան հողում։ Այս հարձակման համար մեղավորները պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն», - պնդել է կոնգրեսականը:
Ներկայացուցիչների պալատի անդամ Ֆրենկ Փալոնն էլ նախագահ Թրամփին և Արդարադատության նախարարությանը կոչ է արել ամեն ինչ անել՝ ապահովելու, որ այդ բռնարարները չկարողանան լքել երկիրը և անմիջապես կանգնեն օրենքի առաջ:
«Ալիևի նման արյունռուշտ բռնապետերը տեղ չունեն Վաշինգտոնի փողոցներում: Եվ նրանք իրավունք չունեն վարձու ավազակների ուղարկել՝ մեր մայրաքաղաքի փողոցներում ցուցարարների վրա հարձակվելու համար», - ընդգծել է Փալոնը:
Ամերիկայի Հայ դատի հանձնախմբի Վաշինգտոնի գրասենյակի քաղաքականության հարցերով տնօրեն Ալեքս Գալիցկին, իր հերթին, հայտարարել է, որ Բաքվի «ռեժիմն իր բռնապետությունը բերել է Վաշինգտոն»: «Եվ սրանք մեր «խաղաղության գործընկերնե՞րն» են: Ալիևը պետք է պատասխանատվության ենթարկվի միջազգային այս անամոթ բռնաճնշման համար», - գրել է նա:
2017-ին էլ Վաշինգտոնում Թուրքիայի դեսպանատան մոտ նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի թիկնապահներն էին ծեծել նրա դեմ բողոքող ցուցարարներին: Էրդողանն այդ պահին դեսպանատանն էր եղել, իսկ միջադեպը տեղի էր ունեցել Թրամփի հետ հանդիպումից հետո:
Եթե Էրդողանի թիկնապահների մասնակցությամբ միջադեպը հայտնվել էր ամերիկյան առաջատար լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում, ապա Ալիևի թիկնազորի բռնարարքներին առաջատարներից դեռ միայն The Washington Post-ն է անդրադարձել: