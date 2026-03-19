Բաքուն հույս ունի, որ Իրանը կկատարի Նախիջևանի դեմ հարձակումները հետաքննելու երաշխիքները. Բայրամով

Ադրբեջանը հույս է հայտնել, որ Իրանը կկատարի իր երաշխիքները՝ մարտի 5-ին Նախիջևանի դեմ անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումների համապարփակ հետաքննություն անցկացնելու և ապագայում նմանատիպ միջադեպերը կանխելու համար անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկելու վերաբերյալ։
Ըստ APA-ի, այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը Էր Ռիյադում կայացած նախարարների խորհրդակցական հանդիպման ժամանակ, որը նվիրված էր Մերձավոր Արևելքում անվտանգության և կայունության ապահովման ուղիների քննարկմանը և համակարգմանը։
Բայրամովն ընդգծել է, որ Ադրբեջանը, ցույց տալով իր վճռականությունը պաշտպանելու իր ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը, ինչպես նաև քաղաքացիների անվտանգության ապահովումը բոլոր օրինական միջոցներով, արագ և վճռական արձագանքել է այս միջադեպին։
Բաքուն մարտի 5-ին մեղադրել էր Իրանին Ադրբեջանի Նախիջևանի օդանավակայանի և դպրոցին անօդաչուներով հարվածելու համար՝ այն անվանելով «ահաբեկչական ակտ» և խոստանալով համարժեք պատասխան։ Թեհրանը հերքել էր իր մեղսակցությունը միջադեպին, որի հետևանքով չորս մարդ է վիրավորվել։
Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունը հաջորդ օրը պնդել էր, որ կանխել է Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի կողմից կազմակերպված մի շարք «պլանավորված ահաբեկչական, դիվերսիոն և հետախուզական գործողություններ»։