Ադրբեջանը վերականգնել է բեռնափոխադրումները Իրանի հետ սահմանին

Այսօր առավոտյան վերականգնվել է Ադրբեջանի և Իրանի միջև պետական սահմանով բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցներով (ներառյալ տարանցիկ) ապրանքների տեղափոխման մուտքն ու ելքը, հայտնում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները:

Նշենք, որ Ադրբեջանի նախարարների կաբինետի 2026 թվականի մարտի 5-ի որոշման համաձայն՝ նախկինում ժամանակավորապես կասեցվել էր բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցներով ապրանքների տեղափոխման մուտքն ու ելքը։

Բաքուն մարտի 5-ին մեղադրել էր Իրանին Ադրբեջանի Նախիջևանի օդանավակայանի և դպրոցին անօդաչուներով հարվածելու համար՝ այն անվանելով «ահաբեկչական ակտ» և խոստանալով համարժեք պատասխան։ Թեհրանը հերքել էր իր մեղսակցությունը միջադեպին, որի հետևանքով չորս մարդ է վիրավորվել։

Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունը հաջորդ օրը պնդել էր, որ կանխել է Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի կողմից կազմակերպված մի շարք «պլանավորված ահաբեկչական, դիվերսիոն և հետախուզական գործողություններ»։

Երկու երկրների ղեկավարները երեկ հեռախոսազրույց էին ունեցել:

