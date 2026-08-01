Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

ԱԺ «Ուժեղ Հայաստան» խմբակցության ղեկավար է ընտրվել Նարեկ Կարապետյանը

Ավելացրեք մեզ Google-ում
Նարեկ Կարապետյանը «Ուժեղ Հայաստան»-ի քարոզարշավի ժամանակ, մայիս, 2026թ.
Նարեկ Կարապետյանը «Ուժեղ Հայաստան»-ի քարոզարշավի ժամանակ, մայիս, 2026թ.

Ազգային ժողովի «Ուժեղ Հայաստան» խմբակցության ղեկավար է ընտրվել Նարեկ Կարապետյանը, խմբակցության քարտուղար՝ Տիգրան Աբրահամյանը: Այս մասին հաղորդում է ընդդիմադիր դաշինքը իր ֆեյսբուքյան էջում:

Նարեկ Կարապետյանը «Ուժեղ Հայաստան»-ի առաջնորդ, ռուսաստանաբնակ միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի եղբորորդին է, հունիսի 7-ի ընտրություններում դաշինքի ցուցակի առաջին համարն էր:

Այդ ընտրություններով ձևավորված 9-րդ գումարման Ազգային ժողովն աշխատանքները սկսում է վաղը:

«Ուժեղ Հայաստան» դաշինքը ընտրությունների արդյունքում ստացել է 29 մանդատ և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդած իշխող «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցությունից հետո մեծությամբ երկրորդ ուժն է նոր խորհրդարանում:

«Քաղաքացիական պայմանագիր»-ը ստացել է 64, Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած ընդդիմադիր «Հայաստան» դաշինքը՝ 12 մանդատ:


Հոդվածը կարող եք գտնել հետևյալ բաժիններում
XS
SM
MD
LG