ԱԺ «Ուժեղ Հայաստան» խմբակցության ղեկավար է ընտրվել Նարեկ Կարապետյանը

Ազգային ժողովի «Ուժեղ Հայաստան» խմբակցության ղեկավար է ընտրվել Նարեկ Կարապետյանը, խմբակցության քարտուղար՝ Տիգրան Աբրահամյանը: Այս մասին հաղորդում է ընդդիմադիր դաշինքը իր ֆեյսբուքյան էջում:
Նարեկ Կարապետյանը «Ուժեղ Հայաստան»-ի առաջնորդ, ռուսաստանաբնակ միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի եղբորորդին է, հունիսի 7-ի ընտրություններում դաշինքի ցուցակի առաջին համարն էր:
Այդ ընտրություններով ձևավորված 9-րդ գումարման Ազգային ժողովն աշխատանքները սկսում է վաղը:
«Ուժեղ Հայաստան» դաշինքը ընտրությունների արդյունքում ստացել է 29 մանդատ և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդած իշխող «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցությունից հետո մեծությամբ երկրորդ ուժն է նոր խորհրդարանում:
«Քաղաքացիական պայմանագիր»-ը ստացել է 64, Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած ընդդիմադիր «Հայաստան» դաշինքը՝ 12 մանդատ: