ԱԺ նախագահի միակ թեկնածուն Ռուբեն Ռուբինյանն է

Հաշվիչ հանձնախմբի ձևավորումից հետո Ազգային ժողովն անցավ խորհրդարանի խոսնակի ընտրության հարցին:
Առաջադրվեց միայն «Քաղաքացիական պայմանագրից» Ռուբեն Ռուբինյանի թեկնածությունը, ով նախորդ խորհրդարանում ԱԺ փոխխոսնակն էր:
Իրենց թեկնածուին ներկայացրեց խմբակցության ղեկավար Արուսյակ Մանավազյանը: Ռուբինյանի թեկնածության վերաբերյալ որևէ պատգամավոր Մանավազյանին հարց չուղղեց:
Ապա ելույթ ունեցավ Ռուբեն Ռուբինյանը:
ԱԺ նախագահի թեկնածուն առաջարկով դիմեց ընդդիմությանը՝ կոտրել ձևավորված համազգային կոնսենսուսը, որ այս խորհրդարանը լինելու է ավելի վատը, քան նախորդը, վեճերի ու վիրավորանքների վայր։
Ռուբինյանն ասաց՝ դրա պատճառները խորն են, որովհետև ընդդիմությունը թավշյա հեղափոխության արդյունքները չի ընդունել, ինչն ավելի է խորացել 2021-ին:
Այս նորընտիր խորհրդարանում կա պատգամավոր, որ հեղափոխությունն անվանում է թուրք-ադրբեջանական, այսինքն՝ չի ընդունում, նշեց ԱԺ նախագահի թեկնածուն՝ նկատի ունենալով «Ուժեղ Հայաստան»-ից Էդգար Ղազարյանին:
Իշխանությունն էլ տեսնելով, որ ընդդիմությունը չի ընդունում ժողովրդի ընտրությունը, ընդդիմությանը վերաբերվել է որպես հակապետական ուժի, ընդգծեց Ռուբինյանը:
ԱԺ նախագահի թեկնածուն բարեկիրթ, թեև սուր բանավեճի առաջարկ արեց, նաև կոչ արեց սկսել զրոյական կետից:
Ելույթի վերջում Ռուբինյանը հայտարարեց՝ եթե ընդդիմությունն ընդունի իր առաջարկները, իրենք էլ կոռեկտ կաշխատեն, իսկ եթե ոչ, հին մեթոդներին են դիմելու, ՔՊ-ն պատրաստ է դրան՝ «բառիս ամենակոշտ իմաստով»:
14 պատգամավորներ հերթագրվեցին ԱԺ նախագահին հարցեր ուղղելու համար:
«Ուժեղ Հայաստան»-ից Գառնիկ Դավթյանը հարցրեց՝ Թուրքիայում սովորելու ժամանակ թուրքերի հետ շփվել է՞, թե՞ ոչ։
Ռուբինյանն ասաց՝ այո, շփվել է, և ոչ միայն այդ փուլում։
Նույն խմբակցությունից Վաղինակ Վարդանովը շարունակեց թեման, թե մտերմությո՞ւն արել է, Ռուբինյանն արձագանքեց՝ ոչ։
«Ուժեղ Հայաստան»-ը շարունակեց հարցերը նույն տրամաբանությամբ:
«Հայաստան» խմբակցությունը հետաքրքրված էր Տիգրանաշենի ապագայով, հարցնում էին՝ արդյո՞ք երաշխավորում է, որ Տիգրանաշենը չի հանձնվի Ադրբեջանին:
Ռուբինյանը պատասխանեց, որ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից ոչինչ չի չի կարող հանձնվել: