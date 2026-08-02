Ազգային ժողովն այսօր ավարտեց աշխատանքը

9-րդ գումարման Ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանի աշխատանքներն այսօր ավարտվեցին և կշարունակվեն երկուշաբթի օրը:
Խորհրդարանի խոսնակի պաշտոնում Ռուբեն Ռուբինյանի առաջադրումից, թեկնածուի ելույթից և նրան հարցեր առաջադրելուց հետո ելույթներ են ունենում իշխանական և ընդդիմադիր խմբակցությունների պատգամավորները:
Նոր Ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանի օրակարգից առայժմ միայն հաշվիչ հանձնախումբն է ստեղծվել, մյուս հարցերն են՝ ԱԺ նախագահի ընտրություն, ԱԺ նախագահի երեք տեղակալների ընտրություններ, մշտական հանձնաժողովների ստեղծում, Էթիկայի հանձնաժողովի ստեղծում, մշտական հանձնաժողովների նախագահների ընտրություններ, Կառավարության առաջարկությամբ` Կառավարության կառուցվածքի փոփոխության վերաբերյալ օրենքի նախագծի քննարկում, Կառավարության ծրագրին հավանություն տալու հարցը: