Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

«Որտե՞ղ է Հայոց հայրապետը», - նախագահին հարցրեց Նարեկ Կարապետյանը

Ավելացրեք մեզ Google-ում
Նորընտիր խորհրդարանի բոլոր պատգամավորները հոտնկայս լսում են Հայաստանի օրհներգը
Նորընտիր խորհրդարանի բոլոր պատգամավորները հոտնկայս լսում են Հայաստանի օրհներգը

Նորընտիր Ազգային ժողովի առաջին նիստի ժամանակ Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի ելույթից հետո «Ուժեղ Հայաստան» խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյանը տեղից հարց ուղղեց նրան. - «Պարոն նախագահ, որտե՞ղ է Հայոց հայրապետը»:

Հարցն անպատասխան մնաց, Կարապետյանը կրկնեց այն, ապա նրան միացան ընդդիմադիր այլ պատգամավորներ ևս:

Խաչատուրյանը հարցին չպատասխանեց, նիստը վարող Կնյազ Հասանովը հորդորեց չխանգարել նիստը:

Թեև Ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքով սահմանված է նաև, որ առաջին նստաշրջանի բացման առթիվ ողջույնի ելույթի իրավունք ունեն Ամենայն Հայոց կաթողիկոսն ու հանրապետության նախագահը, Գարեգին Երկրորդը նիստին ներկա չէ՝ նրան հրավեր չի ուղարկվել: Սա անկախ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին այդպիսի դեպքն է:


«Որտե՞ղ է Հայոց հայրապետը», - նախագահին հարցրեց Նարեկ Կարապետյանը
Embed
«Որտե՞ղ է Հայոց հայրապետը», - նախագահին հարցրեց Նարեկ Կարապետյանը
by Ազատություն ռ/կ

No media source currently available

0:00 0:00:33 0:00

Նախագահի ելույթից հետո ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները չծափահարեցին, նաև ոտքի չկանգնեցին, երբ Հասանովն ընթերցեց պատգամավորի երդման տեքստը, թեև ստորագրեցին այն:

Ընդդիմադիրները չծափահարեցին նաև երբ նախագահողն ընթերցում էր իշխող «Քաղաքացիական պայմանագրի», ապա նաև հենց իրենց խմբակցությունների պատգամավորների անունները:

ՔՊ-ականները ծափահարեցին թե՛ իրենց և թե՛ ընդդիմադիր խմբակցությունների պատգամավորների անունների հրապարակման ժամանակ, ծափերն ուժգնացան, երբ նախագահողն ընթերցեց «Ուժեղ Հայաստան»-ից Էդգար Ղազարյանի անունը:

Ընդդիմադիրները ծափահարեցին, միայն երբ հնչեց «Հայաստան» դաշինքից Արթուր Սահակյանի անունը, ով տնային կալանքի տակ է:

Ապա Հասանովը հայտարարեց, որ «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության ղեկավար է ընտրվել Արուսյակ Մանավազյանը, «Ուժեղ Հայաստան» խմբակցության ղեկավար՝ Նարեկ Կարապետյանը, «Հայաստան» խմբակցության ղեկավար՝ Աննա Գրիգորյանը:

ՔՊ պատգամավորները երկար ծափերով ողջունեցին Էդգար Ղազարյանին
Embed
ՔՊ պատգամավորները երկար ծափերով ողջունեցին Էդգար Ղազարյանին
by Ազատություն ռ/կ

No media source currently available

0:00 0:01:03 0:00


XS
SM
MD
LG