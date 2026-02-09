Այս տարի մահվան երկրորդ դեպքը բանակում

Մատչելիության հղումներ

Իրավապահները դեռ չեն հաղորդում՝ պայմանագրային զինծառայողի մահը սպանությո՞ւն, թե՞ ինքնասպանություն է: Քննչական կոմիտեից միայն փոխանցում են՝ վարույթ են նախաձեռնել, թե ինչ հոդվածով, դեռ չեն մանրամասնում:

22 տարեկան Դավիթ Մանուկյանը Բագրատաշեն գյուղից էր: Վարչական ղեկավար Սարգիս Անտոնյանն «Ազատությանը» փոխանցեց՝ երիտասարդը «Պաշտպան հայրենյաց» ծրագրով էր ծառայում, վերջերս էր ծառայությունից տուն եկել, պատմել, որ ամեն ինչ լավ է բանակում:

«Պաշտպան հայրենյաց» ծրագրով հինգ տարով պայմանագիրը կապել էր, երեք տարուց ավել արդեն ծառայում էր: Ատեստացիան անցել էր, բարձր աշխատավարձ էր ստանում», - ասաց Բագրատաշենի վարչական ղեկավարը:

Փոքր քրոջ մեծ եղբայրն էր: Անտոնյանն ասում է՝ գյուղում բոլորն են տարակուսած:

«Հրամանատարներն էլ, բոլորն էլ ասել են, որ ինքը շատ լավ ծառայող, լավ երեխա էր: Գյուղում էլ իրեն ճանաչում են որպես համեստ, խելոք երեխա: Ծնողները նորմալ մարդիկ են, իրանց համար ապրող ընտանիք են, աշխատող», - նշեց վարչական ղեկավարը:

Դավիթ Մանուկյանի մահվան դեպքը երկրորդն է բանակում այս տարվա երկու ամիսներին: Զինված ուժերում վերջին երեք ամիսներին երեք զինվոր է մահացել:

Պաշտպանության նախարարությունը երեկ հաղորդեց, որ փետրվարի 7-ին հայտնաբերվել է ՊՆ N զորամասի պայմանագրային զինծառայող Դավիթ Արմենի Մանուկյանի դին, դեպքի հանգամանքները պարզելու համար ընթանում է քննություն:

