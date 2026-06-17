«Այս գործընթացում որևէ կրիմինալ չկա». Արամ Օրբելյանը՝ Քոչարյանին առնչող նոր գործի մասին

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը սկսել է քննել նախկին նախագահ, «Հայաստան» դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելուն համաձայնություն տալու՝ դատախազության միջնորդությունը:
Գլխավոր դատախազությունն առայժմ չի բացահայտել, թե ինչ հոդվածով են ցանկանում մեղադրանք առաջադրել խորհրդարան անցած ընդդիմադիր դաշինքի առաջնորդին, որը որպես պատգամավորի թեկնածու՝ անձեռմխելիություն ունի:
Նիստից առաջ գործից որոշ մանրամասներ փոխանցեց փաստաբան Արամ Օրբելյանը, այն, ըստ նրա, վերաբերում է 2004 թվականին, այսինքն, Քոչարյանի նախագահության ընթացքում տեղի ունեցած կառավարության մի որոշման ու դրան հաջորդած գործարքներին:
«Ծանոթացել ենք փաստաթղթերին, որևէ քրեական գործի հետ ողջամտորեն որևէ աղերս չունի, բոլոր փաստերը, որոնք շարադրված են, չեն նկարագրում որևէ հանցագործություն, չեն համապատասխանում հավաքված հենց քննիչների կողմից կամ դատախազի կողմից հավաքած փաստաթղթերին և վերաբերում են 2004 թվականին կատարված մի գործարքի, որը հաստատել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, կառավարության նիստով, որոշմամբ, այդ որոշումը որևէ կերպ չի վիճարկվել և այդ գործարքի հետ պարոն Ռոբերտ Քոչարյանը, որը առնչություն չունի, ընտանիքի անդամները նույնպես առնչություն չունեն: Հետագայում արդեն, երբ պարոն Քոչարյանը պաշտոն չէր զբաղեցնում և այլ օբյեկտիվ հանգամանքներ կան, Սեդրակ Քոչարյանը տվյալ ընկերությունում բաժնեմաս է առել, և ինչ-որ ձևով հետագայում դա փորձում են կապել 2004 թվականի գործարքի հետ», - ներկայացրեց Օրբելյանը։
Խոսքը, ըստ փաստաբանի, վերաբերվում է «Մաստեր կլաս» թենիսի տարածքին։
«Հողի օտարում չի եղել, վարձակալությամբ են հանձնել այդ հատվածը, այդ հատվածի վրա այլ անձ սկսել է կառուցել, ընդ որում իր գումարներով, այդ անձը կա, ռեալ է։ Համապատասխանաբար այս գործընթացում որևէ կրիմինալ չկա, երբ որ մենք դիտարկենք ակնհայտորեն կեղծված թվերով, եթե հաղորդագրություն տարածել են կամ չէ, կասեն 12 միլիոն դրամով գնել են մի միլիարդ, չգիտեմ ինչքան, իրականում առուվաճառքի պայմանագիր չկա, վարձակալության մասին է խոսքը, ներդրումային ծրագիր կա, ներդրման ծրագրի արդյունքում պարտավորություններ է ստանձնել ներդրողը», - ընդգծեց նա:
Արամ Օրբելյանը հայտարարեց՝ «ես դա համարում են փոխկապակցված քաղաքական գործընթացների հետ և բացառապես այլ դրդապատճառ չեմ տեսնում»:
Հիմա այդ հարցը ես բարձրաձայնելու եմ, ինչի՞ են այս պահին հիշել, որովհետև իրենք կպատմեն, դե ուսումնասիրեցինք, եկանք, նոր գտանք: Մի հատ էլ ուղղակի հիշեցման կարգով՝ հնարավոր բոլոր տարբերակներով վաղեմության ժամկետները վաղուց անցել են», - նշեց նա։