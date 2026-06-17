Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

ԿԸՀ-ն քննարկում է ընդդիմադիր թեկնածուների վերաբերյալ դատախազության միջնորդությունները

Կեսօրից սկսած ԿԸՀ-ն քննարկում է «Հայաստան» դաշինքի պատգամավորի 3 ու «Ուժեղ Հայաստան»-ի 2 թեկնածուներին վերաբերող դատախազության միջնորդությունները:

Բացառությամբ Ռոբերտ Քոչարյանի, դատախազությունը մյուս 4 թեկնածուների՝ Ռուսլան Բարսեղյանի, Ասատուր Քոչարյանի, Աշոտ Եղիազարյանի և Դավիթ Ղազինյանի նկատմամբ ոչ միայն մեղադրանք առաջադրելու միջնորդություններ է ներկայացրել, այլև՝ ազատությունից զրկելու:

Ընտրություններից առաջ և քվեարկության հաջորդ իսկ օրվանից վարչապետ Փաշինյանը սկսեց խոսել իր հիմնական մրցակիցներին բանտեր նետելու մասին, ինչպես նա է ձևակերպում՝ «եռագլուխ մաֆիային կործանելու», «ծնկի բերելու մասին»: Պնդում է՝ դա ժողովրդի պահանջն է:

Ընդդիմության առաջնորդներին՝ Սամվել Կարապետյանին, Ռոբերտ Քոչարյանին, Գագիկ Ծառուկյանին է Փաշինյանը «պատերազմի եռագլուխ կուսակցություն անվանում»:

Քոչարյանին ի՞նչ գործով են ուզում մեղադրանք առաջադրել, օրեր շարունակ իրավապահները լռում են, նախկին նախագահը, որ մարտի 1-ի հետընտրական արյունալի իրադարձությունների գործով կրկին մեղադրյալ է՝ պաշտոնական լիազորություններն անցնելու հոդվածով:

Փաշինյանի հետընտրական հայտարարությունից հետո Գագիկ Ծառուկյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի ու Նարեկ Կարապետյանի մուտքն արգելվեց երկրից:
Իրավապահները Ծառուկյանին հարկեր թաքցնելու մեղադրանք առաջադրեցին: Չնայած Ծառուկյանը ևս թեկնածու էր, դատախազությունը շրջանցել էր ԿԸՀ դիմելու ու համաձայնություն ստանալու կարգը: Թե Նարեկ Կարապետյանի մասով ի՞նչ գործ կա, հայտնի չէ:

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

ՔՊ-ն ընդդիմությանը լեգիտիմ չի համարում, բայց ընտրությունների չեղարկմանը դեմ է

Ընդդիմադիր 5 ուժեր ընտրությունների արդյունքները կվիճարկեն ՍԴ-ում

Ինչպե՞ս ԲՀԿ-ն դուրս մնաց ԱԺ-ից, ՔՊ-ն ստացավ 3/5. ԿԸՀ որոշումը դիտորդներն ապօրինի են որակում

«Բարգավաճ Հայաստանը» մեղադրում է ԿԸՀ-ին կուսակցության հնարավոր մուտքը խորհրդարան կանխելու համար

Դատախազը Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու համար դիմել է ԿԸՀ

Ինչո՞ւ է արգելվել Ռոբերտ Քոչարյանի ելքը. իրավապահները լուռ են
Հոդվածը կարող եք գտնել հետևյալ բաժիններում
XS
SM
MD
LG