ԿԸՀ-ն քննարկում է ընդդիմադիր թեկնածուների վերաբերյալ դատախազության միջնորդությունները

Կեսօրից սկսած ԿԸՀ-ն քննարկում է «Հայաստան» դաշինքի պատգամավորի 3 ու «Ուժեղ Հայաստան»-ի 2 թեկնածուներին վերաբերող դատախազության միջնորդությունները:
Բացառությամբ Ռոբերտ Քոչարյանի, դատախազությունը մյուս 4 թեկնածուների՝ Ռուսլան Բարսեղյանի, Ասատուր Քոչարյանի, Աշոտ Եղիազարյանի և Դավիթ Ղազինյանի նկատմամբ ոչ միայն մեղադրանք առաջադրելու միջնորդություններ է ներկայացրել, այլև՝ ազատությունից զրկելու:
Ընտրություններից առաջ և քվեարկության հաջորդ իսկ օրվանից վարչապետ Փաշինյանը սկսեց խոսել իր հիմնական մրցակիցներին բանտեր նետելու մասին, ինչպես նա է ձևակերպում՝ «եռագլուխ մաֆիային կործանելու», «ծնկի բերելու մասին»: Պնդում է՝ դա ժողովրդի պահանջն է:
Ընդդիմության առաջնորդներին՝ Սամվել Կարապետյանին, Ռոբերտ Քոչարյանին, Գագիկ Ծառուկյանին է Փաշինյանը «պատերազմի եռագլուխ կուսակցություն անվանում»:
Քոչարյանին ի՞նչ գործով են ուզում մեղադրանք առաջադրել, օրեր շարունակ իրավապահները լռում են, նախկին նախագահը, որ մարտի 1-ի հետընտրական արյունալի իրադարձությունների գործով կրկին մեղադրյալ է՝ պաշտոնական լիազորություններն անցնելու հոդվածով:
Փաշինյանի հետընտրական հայտարարությունից հետո Գագիկ Ծառուկյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի ու Նարեկ Կարապետյանի մուտքն արգելվեց երկրից:
Իրավապահները Ծառուկյանին հարկեր թաքցնելու մեղադրանք առաջադրեցին: Չնայած Ծառուկյանը ևս թեկնածու էր, դատախազությունը շրջանցել էր ԿԸՀ դիմելու ու համաձայնություն ստանալու կարգը: Թե Նարեկ Կարապետյանի մասով ի՞նչ գործ կա, հայտնի չէ: