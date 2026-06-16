Դատախազությունը Քոչարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու միջնորդություն է ներկայացրել ԿԸՀ

Գլխավոր դատախազությունը միջնորդություն է ներկայացրել Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով «Հայաստան» դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու համար:
Այս պահին հայտնի չէ, թե ինչ քրեական գործի հետ է կապված միջնորդությունը: «Ազատությունը» փորձում է մանրամասները ճշտել դատախազությունից
Դատախազությունը միջնորդություններ է ներկայացրել նաև ԿԸՀ «Հայաստան» դաշինքի պատգամավորի թեկնածուներ Ասատուր Քոչարյանի և Ռուսլան Բարսեղյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու և ազատությունից զրկելու համար:
Օրերս «Հայաստան» դաշինքի առաջնորդ, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին օդանավակայանում արգելել են լքել երկիրը։ Գլխավոր դատախազությունն ու Ազգային անվտանգության ծառայությունը դեռևս չեն բացատրում՝ ի՞նչ հիմքով են արգելել երկրորդ նախագահի ելքը Հայաստանից: Քոչարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում կա միայն մեկ գործով՝ «Մարտի 1»-ով: Իսկ այդ գործով նա երկրից դուրս գալու արգելք չունի՝ «Ազատության» հետ զրույցում ասաց որդին՝ Լևոն Քոչարյանը: