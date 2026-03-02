ԱԹՍ-ն հարվածել է Սաուդյան Արաբիայի պետական նավթային ընկերության՝ Aramco-ի գործարանին

Սաուդյան Արաբիայի պետական նավթային հսկա Aramco-ն փակել է Ռաս Թանուրի նավթավերամշակման գործարանը անօդաչուի հարվածից հետո:
Թագավորության Պարսից ծոցի ափին գտնվող Ռաս Թանուրա համալիրում տեղակայված Մերձավոր Արևելքի խոշորագույն նավթավերամշակման գործարաններից մեկը՝ օրական 550 000 բարել հզորությամբ, ծառայում է որպես Սաուդյան նավթի արտահանման կարևորագույն տերմինալ:
Ռաս Թանուրան փակվել է որպես նախազգուշական միջոց, և իրավիճակը վերահսկվում է, հայտնում է Reuters-ի աղբյուրը:
Օբյեկտում որսացել են երկու անօդաչու թռչող սարքեր, որոնց բեկորները փոքր հրդեհ են առաջացրել, Al Arabiya հեռուստաալիքի եթերում հայտնել է Սաուդյան Արաբիայի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչը՝ հավելելով, որ տուժածներ չկան:
Նավթատարի փակումը կարող է մեծացնել մատակարարումների հետ կապված մտավախությունները, քանի որ Հորմուզի նեղուցով նավարկությունը, որով անցնում է նավթի համաշխարհային սպառման մոտ մեկ հինգերորդը, գործնականում դադարեցվել է: Հորմուզի նեղուցով մատակարարումների ընդհատման պատճառով նավթի գները բարձրացել են:
Brent տեսակի նավթը թանկացել է առնվազն 13 տոկոսով՝ հասնելով 82 դոլարի մեկ բարելի դիմաց:
