Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Քաղաքական

«Ասեմ սպասեք՝ մինչև ընտրությունը ավարտվի՞». իշխանական համայնքապետը՝ դիտորդների թիրախում

Թալինի համայնքապետ Տավրոս Սափեյան, արխիվ
Թալինի համայնքապետ Տավրոս Սափեյան, արխիվ

Ավելի քան 11.5 միլիոն դրամի օգնություն թալինցիներին. «Անկախ դիտորդ»-ն ահազանգում է, որ Թալինի ՔՊ-ական համայնքապետը նախընտրական այս շրջանում խախտել է բարեգործության արգելքը: Դիտորդները պատրաստվում են հանցագործության մասին հաղորդում ուղարկել Դատախազություն:

«Էս դեպքում ինքը խախտել է և՛ Ընտրական օրենսգիրքը, և՛ փաստացի նաև ՏԻՄ օրենսդրությունը, որովհետև օրենսդրությունն արգելում է գումարի տեսքով օգնություններ», - «Ազատության» հետ զրույցում ասաց «Անկախ դիտորդ»-ի անդամ Գևորգ Քոթանջյանը:

Թալինի համայնքապետ Տավրոս Սափեյանը Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդած «Քաղաքացիական պայմանագրի» ընտրացուցակի 61-րդ համարն է, հետևաբար՝ այս շրջանում իրավունք չունի նաև սոցիալական օգնություն բաժանել բնակիչներին:

Քոթանջյանը վկայակոչում է հենց համայնքապետարանի էջում հրապարակված՝ ապրիլի 27-ին Սափեյանի ստորագրած որոշումը: Ըստ դրա՝ ավելի քան 626 հազար դրամ է տրամադրվել 14 տարբեր անձանց կարիքների՝ սննդի, ջրի, էլեկտրականության ծախսերի, դեղորայքի համար: Ընդ որում, օգնությունը ոչ թե ուղիղ բնակչին է փոխանցվել, այլ այդ գումարները տրվել են էլցանցին, «Վեոլիա ջրին», դեղատանը, իսկ սննդի գումարը՝ անհատ ձեռներեցի, որն էլ սնունդ է գնել կարիքավորների համար:

«Փաստացի իրավունք չունի տրամադրել, և այն, ինչ օրենքի փաստացի խախտմամբ տրամադրվում է, դա դասվում է որպես այս դեպքում անձի կողմից բարեգործություն», - նշեց Գևորգ Քոթանջյանը:

Դիտորդներն այլ օրինակ էլ են բերում՝ բնակիչներից մեկի համար քաղաքապետարանը որոշել է տուն գնել և դրա համար 3 միլիոն դրամ է փոխանցել վաճառողին:

«Տվյալ համայնքը բացառիկ համայնքների շարքում է, որովհետև մնացած համայնքների դեպքում գոնե ինչ-որ ձևով փորձ է կատարվել փոքր սոցիալական աջակցություններ տրամադրել, օրինակ, համայնքի ավագանու միջոցով», - ընդգծեց «Անկախ դիտորդ»-ի ներկայացուցիչը:

Տավրոս Սափեյանը հակադարձում է. - «Երկար տարիներ ԽՍՀՄ-ի փլուզման ժամանակից կար լքված մի հատ ամբուլատորիա Մաստարա գյուղում: Տվյալ քաղաքացին էդ ժամանակաշրջանից ապրել է էդ տարածքում՝ որպես իր գլխին տանիքը: Մենք էդտեղ նոր ամբուլատորիա ենք կառուցում, էդ մարդը պետք է դուրս մնա, հիմա ինչ արեցի ես. ավագանու որոշմամբ մենք էդ գյուղում 3 միլիոնանոց մի հատ հին շենք, մի հատ տուն, որ կառուցվել է մի 20-30 տարի առաջ, դեռ չենք արել փոոխանցումը էդ մարդուն»:

Պատգամավորի թեկնածու համայնքապետի խոսքով՝ ոչ մի բնակչի գումար չեն փոխանցել. - «Կա տարեկան հաստատված ավագանու կողմից գումար, և էդ գումարը նյութի տեսքով, դեղորայքի տեսքով, ուսման վարձի տեսքով ... Տեսեք, օրինակ, ներկա պահին ես ունեմ 200-ից ավելի ուսանողներ, որոնց կես գումարը մենք ենք փոխանցում երթուղուն: Այսինքն, ի՞նչ է նշանակում, պետք է էդ գումարը, ասենք՝ «էս մի ամիսը ընտրություն է, էդ գումարը չենք փոխանցի՞»:

Տավրոս Սափեյանը տարակուսում է՝ ինչո՞ւ պետք է դադարեցնի այս շրջանում աջակցությունը, եթե ամեն տարի դա արել են, այս տարին էլ բացառություն չէր: Օրինակ՝ անցած տարի գերազանցիկ աշակերտներին Դուբայ էին ճանապարհել, այս տարի էլ 8 միլիոն դրամ են հատկացրել 47 գերազանցիկ աշակերտների և նրանց ուղեկցող երեք անձանց Վրաստան ուղարկելու համար։ Մյուս տարի էլ հնարավորության դեպքում Միացյալ Նահանգներ կուղարկեն:

«Մարդը ասում է՝ «ես վիրահատության կարիք ունեմ», ես ասեմ՝ ինքս, համայնքի ղեկավարս, ասեմ՝ «սպասեք, մինչև ընտրությունը ավարտվի՞», - նշեց Սափեյանը:

Թալինի քաղաքապետը պարբերաբար հայտնվում է մամուլի ուշադրության ներքո: Վարչապետ Փաշինյանի հետ Կաթողիկոսի դեմ պայքարի ակտիվիստներից է, խոչընդոտել էր Թալինի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում Նռնօրհնեքի ծեսը, հասել նրան, որ ծեսը մատուցի կարգալույծ եղած քահանան: Սափեյանը դեկտեմբերին աշխատանքային ժամին նաև Արագածոտնից Էջմիածին էր հասել, մասնակցել Փաշինյանին միացած եպիսկոպոսների ակցիային, բարձրացել էր Մայր տաճարի սյուներին, չէր իջնում, և Մայր Աթոռի բակում հայհոյանքներ էր հնչեցրել:

Դիտրոդներն ակնկալում են, որ իրավապահները կքննեն ու պատասխանատվության կենթարկեն ՔՊ-ական համայնքապետին: Բարեգործության արգելքը խախտելու համար Քրեական օրենսգիրքը 3-6 տարվա ազատազրկում է նախատեսում:

«Չեմ կարծում, որ այս ցայտուն օրինակը պետք է ինչ-որ ձևով փորձեն քողարկել», - ասաց Գևորգ Քոթանջյանը:

Ընտրական խախտումների համար մինչև այս պահը որևէ իշխանականի դեմ վարույթ չի հարուցվել: Բարեգործության արգելքի խախտման, ընտրակաշառքի, հավաքին մասնակցության շահագրգռելու հոդվածներով մոտ երկու տասնյակ մեղադրյալներ կան ընդդիմադիրների շրջանում:

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Աննա Հակոբյանի՝ Մխիթար Հայրապետյանին առնչվող հայտարարությունից հետո պետք է քրգործ հարուցվի. Իոաննիսյան

«Բարեգործության արգելքի խախտում՝ առանց հանցակազմի». դիտորդներն ընդդեմ վարչապետի տիկնոջ

Շռայլություն ընտրությունների նախաշեմին՝ Ստեփանավանում և Թալինում

Բարեգործություն նախընտրական շրջանում. մեղադրանքներ թե՛ ընդդիմությանը և թե՛ իշխանությանը

Բարեգործության շուրջ մեղադրանքներ իշխանությունից ու ընդդիմությունից. Հակակոռուպցիոնն ուսումնասիրում է մի քանի դեպք

Կան ստուգողական գործողություններ Սյունիքի մարզպետի՝ քաղաքացիներին գումար բաժանելու որոշման կապակցությամբ. Արթուր Նահապետյան

Թալինում Սուրբծննդյան պատարագը խոչընդոտել են. խորան է բարձրացել կարգալույծ քահանան

ՔՊ-ական համայնքապետը պահանջել է Սուրբծննդյան պատարագին իրեն խաչի քավոր ներկայացնել. քահանա

ՔՊ-ական պաշտոնյաները աշխատանքային ժամերին մասնակցում էին ակցիաներին Մայր Աթոռում
Հոդվածը կարող եք գտնել հետևյալ բաժիններում

Առնչվող թեմաներով

XS
SM
MD
LG