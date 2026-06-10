Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Իրավունք

Արթուր Օսիպյանն ազատ արձակվեց, բայց հացադուլը չի դադարեցնում

Լրացված
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Արթուր Օսիպյանի վեճը, Երևան, 18-ը մայիսի, 2026թ.
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Արթուր Օսիպյանի վեճը, Երևան, 18-ը մայիսի, 2026թ.

Արցախցի ակտիվստին ազատ արձակելու պահանջով օրեր տևած նստացույցից, քաղհասարակության մի քանի դիմումներից հետո Դատախազությունը որոշել է 23 օր բանտում հացադուլ անող Արթուր Օսիպյանին կալանքից անհապաղ ազատ արձակել:

Գլխավոր դատախազության հաղորդմամբ՝ հաշվի են առել հենց քաղհասարակության ներկայացուցիչների երաշխավորությունը և հսկող դատախազին ուղղված միջնորդությունները:

Որոշումն ուղարկվել է Նուբարաշենի բանտ, Քրեակատարողական ծառայությունից «Ազատությանը» հայտնեցին՝ Օսիպյանն արդեն ազատ է արձակվել:

Այսօր Օսիպյանին այցելել էր մարդու իրավունքների պաշտպանը: Անահիտ Մանասյանը հայտնել է, թե նրան ու մյուս հացադուլավորներին բացատրել է տևական ժամանակ հացադուլի մեջ գտնվելու բացասական հետևանքները: Մարդու իրավունքների պաշտպանը նաև կարևորել է, որ քննարկվի այլընտրանքային խափանման միջոցի կիրառման հնարավորությունը:

Ժամեր առաջ էլ արդարադատութան նախարարն էր կարևորել Օսիպյանի խափանման միջոցի փոփոխությունը: «Խիստ ցանկալի է, որ խափանման միջոցը փոխվի», - ասել էր Սրբուհի Գալյանը:

Մինչ արդարադատության նախարարը 23 օր սննդից հրաժարված Օսիպյանի առողջական վիճակը կայուն էր գնահատել, փաստաբանն անհրաժեշտ էր համարել, որ երիտասարդը հիվանդանոց տեղափոխվի, որ բժիշկների հսկողության տակ լինի: Դավիթ Հովհաննիսյանն ասել էր, որ նրա վիճակը ծանր է, օրեցօր հյուծվում է, քաշի զգալի կորուստ ունի, բայց չգիտեն, թե օրգաններն ինչ վիճակում են: Որպես բողոքի նշան՝ Օսիպյանն արդեն մեկ շաբաթ է հրաժարվել է նաև բուժզննումից:

«Ինչ անդառնալի փոփոխություններ են եղել օրգանիզմում՝ դա պիտի կոմպլեքս բժշկական ստուգում անցնի, որպեսզի պարզվի, ինչպես նաև պետք է իրեն վերաբերվեն ոչ թե որպես կալանավորի, այլ որպես բուժառուի, քանի որ կալանավորը եթե հացադուլ է իրականացնում,արդեն ձեռք է բերում բուժառուի կարգավիճակ՝ հիվանդի, այսպես ասած», - նշել է փաստաբանը:

Արցախցի տղամարդը բանտում հայտնվեց, երբ Արաբկիրում վարչապետի քարոզարշավի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանին սուր, բայց ոչ վիրավորական հարցերով դիմեց: Ավելին՝ Փաշինյանն ինքը վիրավորեց Օսիպյանին, նրան անվանեց «փախած», անգամ հարցրեց, թե ինչո՞ւ չի զոհվել Ղարաբաղյան պատերազմում. - «Թալանչի անասուններ, դու խի՞ ես կենդանի, դու խի՞ ես կենդանի, որ մի հատ էլ հինգ հազար զոհի մասին ես խոսում, այ տականք»:

Բռնություն գործադրելու հրապարակային կոչերի, խուլիգանության և քարոզչությանը խոչընդոտելու հոդվածներով կալանավորված Օսիպյանը, որպես բողոքի նշան, ձերբակալվելուց հետո հացադուլ հայտարարեց՝ Փաշինյանից պահանջելով ներողություն խնդրել, որ իրեն «փախած» է անվանել ու վիրավորել: Փաշինյանը, սակայն, հայտարարել էր, որ Օսիպյա՛նը պետք է ներողություն խնդրի:

Փաստաբանն «Ազատությանը» փոխանցեց, որ Արթուր Օսիպյանը չի դադարեցրել հացադուլը:

Արցախցի ակտիվիստին ազատ արձակելու պահանջով նախագահական նստավայրի դիմաց տասն օրից ավելի նստացույց էին անում Գեղամ Օհանյանը և այլ քաղաքացիներ: Այս տասն օրերի ընթացքում նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը ոչ մի անգամ հրապարակավ չանդրադարձավ իրենց ուղղված դիմումին:

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

«Մենք պայմանավորվել ենք, որ ապրում ենք օրենքներով, դա խախտվել է». Գեղամ Օհանյանը՝ 23 օր հացադուլի մեջ գտնվող Օսիպյանի մասին

ՄԻՊ-ը Նուբարաշենի բանտում հանդիպել է Օսիպյանին, կարևորել այլընտրանքային խափանման միջոցի հարցը քննարկելը

Խիստ ցանկալի է, որ խափանման միջոցը փոխվի. Գալյանը՝ Օսիպյանի ճակատագրի մասին

«Շատ հյուծված վիճակում է». Արթուր Օսիպյանն արդեն 22-րդ օրը հացադուլի մեջ է

Մարագոսը միացել է ՄԻՊ-ի մտահոգություններին՝ ատելության խոսքի և կալանքի կիրառման հարցերում

Կարմիր քարտ Հայաստանի նախագահին. բողոքի ակցիա՝ Արթուր Օսիպյանին ազատ արձակելու պահանջով

16 օր առանց սննդի. մի քանի հարյուր ստորագրություն՝ Արթուր Օսիպյանի ազատության համար

Նախագահականի առջև նստացույց՝ Արթուր Օսիպյանին ազատելու պահանջով, ՀԿ-ները դիմել են միջազգային կառույցներին

Փաշինյանը հրաժարվում է ներողություն խնդրել Օսիպյանից. ըստ փաստաբանի՝ նրա «կալանավորումը անձնական վրեժխնդրություն է»

Արթուր Օսիպյանը պետք է ներողություն խնդրի մեր նահատակների ընտանիքներից. Փաշինյան
Հոդվածը կարող եք գտնել հետևյալ բաժիններում

Առնչվող թեմաներով

XS
SM
MD
LG