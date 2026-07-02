Արուսյակ Մանավազյանն ընտրվեց ՔՊ խմբակցության ղեկավարի պաշտոնում

Իշխող «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության պատգամավոր Արուսյակ Մանավազյանը կուսակցության վարչության նիստում փակ-գաղտնի քվեարկությամբ ընտրվեց ՔՊ խմբակցության ղեկավարի թեկնածու:
Խմբակցության ղեկավարի պաշտոնի համար բացի Արուսյակ Մանավազյանից, առաջադրվել էր նաև պատգամավոր Արթուր Հովհաննիսյանը: Վերջինս կուսակցության վարչության նիստից ավել վաղ հեռացավ, թեև վարչության կազմը, այդ թվում՝ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դեռ դուրս չէին եկել: Հովհաննիսյանը վարչության անդամ չէ:
Կուսակցության Վարչության նիստից հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը լրագրողների հետ զրույցում ասաց.- «Ես որևէ թեկնածության վերաբերյալ որևէ կարծիք որևէ տեղ չեմ հայտնել: Քննարկումներին էլ չեմ մասնակցել, լսողի դերում եմ եղել: Որևէ թեկնածուի վերաբերյալ որևէ կարծիք չեմ հայտնել»:
Վարչապետին ուղղված «Ազատության» հարցին՝ առաջադրումներից առաջ թեկնածուները իր հետ քննարկումներ ունենո՞ւմ են, Նիկոլ Փաշինյանն արձագանքեց.
«Ոչ, ոչ մի քննարկում: Զրո ազդակ: Որևէ առաջադրման վերաբերյալ այդ ձևաչափով առանձին տեղեկատվություն չեմ ունեցել»:
Ավելի վաղ «Քաղաքացիական պայմանագրի» վարչության նիստում փակ-գաղտնի քվեարկությամբ ԱԺ նախագահի թեկնածու ընտրվեց Ռուբեն Ռուբինյանը, փոխնախագահների պաշտոններում՝ Հայկ Կոնջորյանը, ՔՊ փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանը: Ազգային ժողովի երրորդ փոխխոսնակը, ըստ օրենքի, պետք է լինի ընդդիմության ներկայացուցիչ:
Խորհրդարանի երկու փոխխոսնակների պաշտոններին հավակնում էին նաև Եվրոպական ինտեգրման ու պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովների նախագահներ Արման Եղոյանն ու Արուսյակ Ջուլհակյանը, ինչպես նաև պատգամավոր Ալխաս Ղազարյանը:
ԱԺ նախագահի աթոռի համար պայքարում էին երեք թեկնածուներ՝ գործող խորհրդարանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը, փոխխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը և խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը։