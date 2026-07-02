Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Արուսյակ Մանավազյանն ընտրվեց ՔՊ խմբակցության ղեկավարի պաշտոնում

Իշխող «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության պատգամավոր Արուսյակ Մանավազյանը կուսակցության վարչության նիստում փակ-գաղտնի քվեարկությամբ ընտրվեց ՔՊ խմբակցության ղեկավարի թեկնածու:

Խմբակցության ղեկավարի պաշտոնի համար բացի Արուսյակ Մանավազյանից, առաջադրվել էր նաև պատգամավոր Արթուր Հովհաննիսյանը: Վերջինս կուսակցության վարչության նիստից ավել վաղ հեռացավ, թեև վարչության կազմը, այդ թվում՝ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դեռ դուրս չէին եկել: Հովհաննիսյանը վարչության անդամ չէ:

Կուսակցության Վարչության նիստից հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը լրագրողների հետ զրույցում ասաց.- «Ես որևէ թեկնածության վերաբերյալ որևէ կարծիք որևէ տեղ չեմ հայտնել: Քննարկումներին էլ չեմ մասնակցել, լսողի դերում եմ եղել: Որևէ թեկնածուի վերաբերյալ որևէ կարծիք չեմ հայտնել»:

Վարչապետին ուղղված «Ազատության» հարցին՝ առաջադրումներից առաջ թեկնածուները իր հետ քննարկումներ ունենո՞ւմ են, Նիկոլ Փաշինյանն արձագանքեց.

«Ոչ, ոչ մի քննարկում: Զրո ազդակ: Որևէ առաջադրման վերաբերյալ այդ ձևաչափով առանձին տեղեկատվություն չեմ ունեցել»:

Ավելի վաղ «Քաղաքացիական պայմանագրի» վարչության նիստում փակ-գաղտնի քվեարկությամբ ԱԺ նախագահի թեկնածու ընտրվեց Ռուբեն Ռուբինյանը, փոխնախագահների պաշտոններում՝ Հայկ Կոնջորյանը, ՔՊ փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանը: Ազգային ժողովի երրորդ փոխխոսնակը, ըստ օրենքի, պետք է լինի ընդդիմության ներկայացուցիչ:

Խորհրդարանի երկու փոխխոսնակների պաշտոններին հավակնում էին նաև Եվրոպական ինտեգրման ու պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովների նախագահներ Արման Եղոյանն ու Արուսյակ Ջուլհակյանը, ինչպես նաև պատգամավոր Ալխաս Ղազարյանը:

ԱԺ նախագահի աթոռի համար պայքարում էին երեք թեկնածուներ՝ գործող խորհրդարանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը, փոխխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը և խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը։


XS
SM
MD
LG