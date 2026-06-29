Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Քաղաքական

Ովքեր են հավակնում ԱԺ փոխխոսնակի պաշտոններին

Ազգային ժողովի փոխնախագահների պաշտոնների համար պայքարն այսօր երեկոյան կհանգուցալուծվի: «Ազատության» տեղեկություններով՝ «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության վարչությունն այսօրվա նիստում փակ-գաղտնի քվեարկությամբ որոշում կկայացնի:

Խորհրդարանի երկու փոխխոսնակների պաշտոններին հավակնում է հինգ ՔՊ-ական՝ ԱԺ նախագահի թեկնածուի ընտրություններում չհաջողած Հայկ Կոնջորյանը, ՔՊ փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանը, Եվրոպական ինտեգրման ու պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովների նախագահներ Արման Եղոյանն ու Արուսյակ Ջուլհակյանը, ինչպես նաև պատգամավոր Ալխաս Ղազարյանը:

Վահագն Ալեքսանյանը
Վահագն Ալեքսանյանը

Փոխխոսնակի պաշտոնին հավակնող ՔՊ փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանը կուսակցության վարչության վերջին ընտրություններում Նիկոլ Փաշինյանից հետո ամենաշատ ձայներ ստացած երրորդ գործիչն էր: Խորհրդարանում նա աչքի է ընկել ոչ միայն ընդդիմախոսներին ուղղված սուր ելույթներով, այլև աղմկոտ միջադեպերով: 8-րդ գումարման խորհրդարանում Ալեքսանյանը նիստերի դահլիճում տեղի ունեցած ծեծկռտուքի ժամանակ հարվածել էր ընդդիմադիր պատգամավոր Վահե Հակոբյանին:

Ալխաս Ղազարյանը
Ալխաս Ղազարյանը

ԱԺ նախագահի տեղակալի մյուս հավակնորդ Ալխաս Ղազարյանը վարչության ընտրություններում կին թեկնածուներից ամենաշատ քվե ստացած ՔՊ-ականն էր: Նրա կուսակցական վերելքը բավականին արագ տեղի ունեցավ: ՔՊ վերահսկող հանձնաժողովի անդամից Ղազարյանը նախ բարձր քվեներով տեղափոխվեց կուսակցության ղեկավար կազմ, այժմ արդեն հավակնում է խորհրդարանի փոխխոսնակի աթոռին:


Արուսյակ Ջուլհակյանը
Արուսյակ Ջուլհակյանը

Ղազարյանի մրցակիցը պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արուսյակ Ջուլհակյանն է: Ի տարբերություն նրա՝ Ջուլհակյանը պատգամավորական գործունեությունը սկսել է 2018-ից: Տևական ժամանակ զբաղեցնում էր նույն հանձնաժողովի փոխնախագահի պաշտոնը, իսկ վերջին ամիսներին ընտրվեց նախագահ:

Ջուլհակյանի գործունեության աղմկահարույց դրվագն արձանագրվեց վերջերս, երբ ձերբակալվել էր իշխանության ընդդիմախոս կանանցից մեկը և նրա՝ կրծքով կերակրելու հարցին անդրադառնալիս Ջուլհակյանն ասել էր. «Երբ մարդիկ կատարում են օրենքով արգելված գործողություններ և մասնավորապես՝ քրեական օրենսգրքով արգելված գործողություններ, ապա դրան պետք է հաջորդի հետևանք՝ անկախ մարդու կրծքերի զբաղվածությունից»:

Արման Եղոյանը
Արման Եղոյանը

Աղմկոտ պատմություններով այս խորհրդարանում առանձնապես աչքի չի ընկել իշխող ուժի հնաբնակներից Արման Եղոյանը: ԱԺ փոխխոսնակի պաշտոնի համար պայքարող Եղոյանի պատգամավորական գործունեության վերջին 5 տարին առավելապես առնչվել է իշխանության արտաքին քաղաքական օրակարգին: Բայց, եթե այս խորհրդարանից Եղոյանին առնչվող աղմկոտ դրվագներ առանձնապես չկան, նույնը չէր նախորդ խորհրդարանում, երբ նա կրկին պատգամավոր էր և ամբիոնից դժգոհում էր, թե ինչու են Հայաստանում անդրադառնում Ադրբեջանից հնչած հայտարարություններին:

«Դարձել են էստեղ բոլորը...մեր լրատվականները...էլ ադրբեջանական մամուլ բացելու կարիք չկա: Մի բան ա ասում, էլ ո՛չ խոսնակի կարիք ունի էդ մարդը, ո՛չ պրոպագանդիստական մեքենայի, մեր բոլոր լրատվականները տարածում են՝ Ալիևը ասել ա սենց...մեղայ Աստծո, հայոց հարցը սարքիք, սենց ա ասել, նենց ա ասել Ալիևը»,- խորհրդարանի ամբիոնից հայտարարել էր Արման Եղոյանը:

Հայկ Կոնջորյանը
Հայկ Կոնջորյանը

ԱԺ նախագահի պաշտոնի համար պայքարող ՔՊ խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը որոշել է թիմակիցների վստահությունը ստուգել արդեն փոխխոսնակի աթոռի համար: Կոնջորյանը, որ ընդդիմախոսներին ուղղած ամենակոշտ ելույթներով է աչքի ընկել՝ նրանց պարբերաբար մեղադրելով թալանի համար, ինքն է մամուլում հայտնվել իր անվան հետ կապվող կոռուպցիոն պատմություններով: Հետք պարբերականն էր գրել, թե Կոնջորյանը շուկայականից էժան գնով բնակարան է ձեռք բերել, ՔՊ-ականը սա հերքել էր: Ավելի ուշ մեկ այլ հետաքննությամբ Հետքը պարզել էր՝ Հայկ Կոնջորյանի եղբոր ներգրավվածությունը այդ գործընթացներին: Այս մի հրապարակմանը Կոնջորյանն այդպես էլ չէր արձագանքել:

Թե այս թեկնածուներից ովքեր կստանան թիմակիցների քվեները, պարզ կդառնա նիստից հետո: Ազգային ժողովի երրորդ փոխխոսնակը, ըստ օրենքի, պետք է լինի ընդդիմության ներկայացուցիչ:



Հոդվածը կարող եք գտնել հետևյալ բաժիններում

Առնչվող թեմաներով

XS
SM
MD
LG