Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Իրավունք

«էս տառապանքը երեխան չի հասկանում՝ ինչո՞ւ չի կարող շփվել մոր հետ». փաստաբանն այցելել է Արեգնազ Մանուկյանի դստերը

Ավելացրեք մեզ Google-ում

Փաստաբան Տաթևիկ Սողոյանն օրերս այցելել է կալանավորված Արեգնազ Մանուկյանի տուն ու հանդիպել նրա անչափահաս դստերը:
Երեխան արդեն 12 օր է` զրկված է մոր հետ անգամ հեռախոսով խոսելու հնարավորությունից:

Առաջին ատյանի դատավոր Մանվել Շահվերդյանը ընդդիմադիր «Մայր Հայաստան» կուսակցության անդամ Արեգնազ Մանուկյանին կալանավորելու որոշումից բացի, նաև արգելել է 46-ամյա կնոջը շփվել հարազատների՝ ներառյալ 13 տարեկան աղջկա և 85-ամյա մոր հետ:

Փաստաբան Տաթևիկ Սողոյանը այս ընթացքում կապի միակ օղակն է դարձել երեխայի և մոր միջև: «Աբովյան» քրեակատարողական հիմնարկում պահվող Արեգնազ Մանուկյանը անդադար հարցնում է անչափահաս երեխայից, մյուս հարազատներից: Երեխան, մինչդեռ, ըստ փաստաբանի, քչախոս է, ուղղակի մոր մասին լսելիս հուզվում է:

«Որևէ միջոց չի ռեաբիլիտացնելու այն տրավմա, որը հիմա այս ռեպրեսիվ համակարգը պատճառում է այդ երեխային, որևէ միջոց: Այս տառապանքները երեխան չի հասկանում ՝ ինչի պետք է ինքը չշփվի», - նշեց Սողոյանը:

ՄԻՊ-ը մոր հետ երեխայի շփման արգելքի հարցը բարձրացրել է իրավասու մարմինների մոտ

Արդյոք Մարդու իրավունքների պաշտպանը տեղյա՞կ է Արեգնազ Մանուկյանի կալանավորման և շփումների վրա արգելանք դնելու դատարանի որոշման հետևանքով առաջացած խնդրի մասին և արդյոք քայլեր ձեռնարկվո՞ւմ են երեխայի շահերը պաշտպանելու ուղղությամբ:

Օմբուդսմենի գրասենյակից «Ազատությանը» փոխանցեցին, որ Անահիտ Մանասյանի սեփական նախաձեռնությամբ սկսված ուսումնասիրության շրջանակում, Պաշտպանի ներկայացուցիչներն հուլիսի 13-ին այցելել են «Աբովյան» քրեակատարողական հիմնարկ, որտեղ առանձնազրույց են ունեցել նաև Արեգնազ Մանուկյանի հետ:

Առանձնազրույցի ընթացքում Մանուկյանը նաև հայտնել է, որ իր նկատմամբ կիրառված հաղորդակցության սահմանափակման հետևանքով չի կարողանում հաղորդակցվել դստեր հետ։ Պաշտպան Անահիտ Մանասյանը մոր հետ երեխայի շփման արգելքի հարցը բարձրացրել է իրավասու մարմինների մոտ:

«Այլ հարցերի թվում՝ Արեգնազ Մանուկյանի նկատմամբ կիրառված՝ դստեր հետ հաղորդակցության սահմանափակումները վերանայելու հնարավորությունը քննարկելու հարցը Մարդու իրավունքների պաշտպանը հասցեավորել է իրավասու պետական մարմիններին։ Հաշվի առնելով դեպքի զգայունությունը՝ Պաշտպանի աշխատակազմը հաղորդակցություն է վարում նաև գործընկեր կազմակերպությունների հետ՝ նշված գործընթացում երեխայի լավագույն շահն ապահովելու, ինչպես նաև երեխայի կարիքներին համարժեք աջակցության ապահովման հնարավորությունը քննարկելու ուղղությամբ», - հայտնում են ՄԻՊ-ից։

Պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ հրապարակելու մեղադրանքով Արեգնազ Մանուկյանը կալանավորվեց հուլիսի 9-ին, մեղադրանքը, սակայն չի ընդունում, պնդելով՝ «չի արել ոչինչ, որի համար իրավական կամ նույնիսկ բարոյական պատասխանատվության պետք է ենթարկվի»:

Տաթևիկ Սողոյանի խոսքով՝ Արեգնազ Մանուկյանի գործը առհասարակ առաջինն է իրենց պրակտիկայում, որտեղ մեղադրանքն ուղղակի «ենթադրությունն է»: Քննչականից այսօր հրաժարվեցին մեկնաբանել փաստաբանի այս պնդումները:

Սողոյանի խոսքով, մինչդեռ, քննչական մարմինը առանց փաստեր ներկայացնելու ենթադրել է, որ Ազգային ժողովի պատգամավոր Արեգնազ Մանուկյանը, 2024 թվականին մասնակցելով Ազգային ժողովի փակ նիստին, պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ է փոխանցել իր կուսակցության ղեկավար Անդրանիկ Թևանյանին: Կալանքի նիստերը փակ են եղել, և «Ազատություն»-ը հնարավորություն չի ունեցել ծանոթանալու մեղադրող կողմի հիմնավորումներին:

Գագիկ Ծառուկյանի առաջնորդած «Բարգավաճ Հայաստան»-ի նախընտրական ցուցակի երկրորդ տեղում ընդգրկված Թևանյանը կալանավորվեց նախընտրական շրջանում՝ մայիսի 23-ին, լրտեսության և պետական դավաճանության հոդվածներով: Նա ևս մեղքը չի ընդունում՝ պնդելով, որ քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում:

Փաստաբանները նախորդ շաբաթվա վերջին Վերաքննիչում բողոքարկել են Արեգնազ Մանուկյանին 2 ամսով կալանավորելու առաջին ատյանի դատարանի որոշումը: Ըստ Տաթևիկ Սողոյանի, եթե Վերաքննիչ դատարանը, այնուամենայնիվ, որոշի, որ կա խափանման միջոցի անհրաժեշտություն, ապա խնդրում են, որ դա գոնե փոխարինվի տնային կալանքով կամ վարչական հսկողությամբ կամ գրավով՝ մինչև 5 միլիոն դրամի չափով:

Փաստաբանի պնդմամբ՝ հաշվի առնելով Արեգնազ Մանուկյանի գործի քաղաքական լինելը, մեծ ակնկալիքներ չունեն, բայց հույս ունեն, որ վերաքննիչը գոնե կփոխի խափանման միջոցը:

Ի դեպ, դատական համակարգի խիստ դժգոհ է նաև Հայաստանն արդեն 8 տարի ղեկավարող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, բայց ինչպես ինքն էր օրերս ձևակերպել, եռագլուխ հրեշի դեմ պայքարի շրջանակներում: Եռագլուխ հրեշ Փաշինյանն անվանում է իր քաղաքական հակառակորդներին՝ Սամվել Կարապետյանին, Ռոբերտ Քոչարյանին և Գագիկ Ծառուկյանին:




Հոդվածը կարող եք գտնել հետևյալ բաժիններում

Առնչվող թեմաներով

XS
SM
MD
LG