Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Արեգնազ Մանուկյանը երկու ամսով կալանավորվեց

«Մայր Հայաստան» կուսակցության անդամ, «Բարգավաճ Հայաստան»-ի պատգամավորի թեկնածու Արեգնազ Մանուկյանը երկու ամսով կալանավորվեց:

Մանուկյանին այսօր առավոտյան իր բնակարանից ձերբակալեցին ու Քննչական տարան: Ձերբակալությունից ժամեր անց դատարանը սկսեց քննել նրան երկու ամսով կալանավորելու միջնորդությունը:

Ընտրություններին Գագիկ Ծառուկյանի առաջնորդած ԲՀԿ ցուցակով մասնակցած Մանուկյանին Քննչականն մեղադրանք է առաջադրել մայիսի վերջին կալանավորված Անդրանիկ Թևանյանի գործով: «Մայր Հայաստան»-ի ղեկավար Անդրանիկ Թևանյանը, որ նաև ԲՀԿ ցանկի երկրորդ համարն էր, մեղադրվում է լրտեսության և պետական դավաճանության հոդվածով: Արեգնազ Մանուկյանին իրավապահներն այսօր մեղադրանք առաջադրեցին պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկությունը հրապարակելու հոդվածով:

Փաստաբան Տիրայր Կարապետյանի փոխանցմամբ՝ Մանուկյանը մեղադրանքն «անհեթեթ է» որակում:


XS
SM
MD
LG