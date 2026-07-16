Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Իրավունք

«Պատժի նոր տեսա՞կ», թե՞ «օրենքի պահանջ». ընդդիմադիր պատգամավորներն ահազանգում են բանտերում սահմանափակումների մասին

Բանտ Հայաստանում, արխիվ
Բանտ Հայաստանում, արխիվ

Ընդդիմադիր պատգամավորներն ահազանգում են՝ հատկապես վերջին շրջանում զրկված են բանտերում պահվող մեղադրյալներին տեսակցելու և նրանց հետ առանձնազրույցներ ունենալու հնարավորությունից։

Ընդդիմադիր «Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը պատմում է՝ բանտերի դռներն իրենց առջև սկսեցին փակվել վերջին մեկ տարում, իսկ կես տարվա ընթացքում խոչընդոտները համատարած են դարձել: Պատճառն, ըստ նրա, դատարանների՝ տեսակցությունների արգելքների մասին որոշումներն են, որոնք վերաբերում են քաղաքական հնչեղություն ունեցող գործերին:

«Այլևս պատժի նոր տեսակ հորինեցին, որը կոչվում է սահմանափակումներ տեսակցությունների, - ասաց Մանուկյանը և նշեց, - մինչև վերջ ճնշելու կալանավորին. դրա համար ամբողջությամբ սահմանափակում են դնում»:

Քրեակատարողական ծառայությունից, սակայն, հակադարձում են՝ օրենքով պատգամավորն անարգել ելումուտ ունի բանտեր, կարող է ծանոթանալ պայմաններին: Ի տարբերություն Մարդու իրավունքների պաշտպանի, որը ցանկացած պարագայում կարող է անխոչընդոտ մուտք գործել կալանավայր և հանդիպել կալանավորներին, պատգամավորների դեպքում կան սահմանափակումներ։ Ըստ Օրենքի, թեև պատգամավորները կարող են բանտեր ազատ մուտք գործել, իրավունք չունեն առանձնազրույցներ ունենալ կալանավորների հետ, եթե կա դատարանի որոշում, որն ընդունվում է քննիչների միջնորդությամբ:

«Պատիվ ունեմ» խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանի խոսքով, դատարանները տեսակցությունների արգելքների մասին որոշումներն այնպես են կազմում, որ դրանք խոչընդոտ դառնան իրենց համար: Գրում են, որ կալանավորին կարող են տեսակցել միայն ընտանիքի անդամները, նշեց նա:

«Խնդիրը հենց դրանում է, որ իրենք որոշակի ձևակերպումներ են պեղում պատգամավորների գործունեության, մասնավորապես քրեակատարողականներ մուտքերի առումով՝ նշելով, որ հնարավորություն ունեն պայմաններին ծանոթանալու, ոչ թե հանդիպելու: Երբ դրան գումարվում է նաև խափանման միջոցի հետ կապված որոշումները, դրանցով նաև խոչընդոտվում են պատգամավորի՝ այդ մարդկանց այցելությունները», - ասաց Աբրահամյանը:

Գեղամ Մանուկյանի խոսքով՝ նախկինում նման սահմանափակումները բացառիկ էին, և պատգամավորները կարողանում էին տեսակցել մեղադրյալներին։ Քննչականից, սակայն, «Ազատությանը» փոխանցում են՝ իրենք գործում են բացառապես օրենքի սահմաններում: Օրենքն է քննիչին նման հնարավորություն տալիս, որպեսզի կանխի մեղադրյալի ազդեցությունը նախաքննության վրա:

«Թևանյան Անդրանիկ, Արեգնազ Մանուկյան, Գագիկ Ծառուկյան, Ղազինյանին, ու հարյուրավորներ, որ քաղաքական դրդապատճառներով հիմա ձերբակալված են, բոլորի վրա էդ սահմանափակումը կա», - նշեց Մանուկյանը:

Ընդդիմադիր պատգամավորն այլ օրինակ էլ ունի՝ ամիսներ առաջ Սուրբ Աննա եկեղեցում վարչապետի հետ տեղի ունեցած միջադեպի հետևանքով կալանավորված դպրոցական Դավիթ Մինասյանն անգամ զրկված էր ծնողի հետ տեսակցությունից: Առողջական ծանր խնդիրներ ունեցող կալանավորված տղան տասն օր անցկացրել էր հիվանդանոցում՝ առանց մոր խնամքի:

Վերջերս կալանավորված գործարար Գագիկ Ծառուկյանի տեսակցությունները ևս փակ են: Փաստաբան Էմին Խաչատրյանն ասում է՝ սա լրացուցիչ ճնշում է:

«Ես չեմ կարծում, որ պատգամավորների միջոցով կարելի է գործի ելքի վրա ապօրինի ազդեցություն գործադրել կամ գործի բնականոն ընթացքի վրա ազդել: Ճնշումների ևս մեկ մեթոդ է, որ մարդուն առհասարակ մեկուսացնեն», - նշեց փաստաբանը:

Թե քանի՞ նման որոշումներ են կայացրել դատարանները, դատական դեպարտամենտից չպատասխանեցին, առաջարկեցին գրավոր հարցում ուղարկել:



Հոդվածը կարող եք գտնել հետևյալ բաժիններում

Առնչվող թեմաներով

XS
SM
MD
LG