Ըստ իշխանականների՝ իրավապահները հոգևորականներին հետապնդելու ցուցում չեն ստացել, ընդիմադիրները հակառակն են պնդում

Մինչ իշխանականները պնդում են, թե Արագածոտի թեմում իրավապահների գործողություններն օրինական են՝ առանց քաղաքական ուղղորդվածության, ընդդիմադիրները կարծում են՝ իշխանությունից ամենաբարձր մակարդակով հրահանգ է տրվել շարունակել հոգևորականների նկատմամբ ճնշումները:
«Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու դեմ ոչ ոք, որևէ մեկը նման թշնամական վերաբերմունք չի ցուցաբերել՝ բացի թուրքերից, ցարից և կոմունիստներից, այսինքն՝ Նիկոլ Փաշինյանը համալրեց էդ ցանկը», - «Ազատության» հետ զրույցում հայտարարեց Ազգային ժողովի ընդդիմադիր «Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը:
Դաշնակցական պատգամավորի գնահատմամբ՝ Արագածոտնի թեմում և հոգևորականների բնակարաններում խուզարկությունները, նրանց բերման ենթարկելը ապօրինի են: Իշխանության նպատակն էլ, ըստ ընդդիմադիր պատգամավորի, մեկն է. - «Վարկաբեկել եկեղեցին, վարկաբեկել եկեղեցու սպասավորներին և, միգուցե մի քիչ ավելի հեռահար նպատակ՝ իր ցանկալի մի խումբ հոգևորականների կարգել իր կողմից վերահսկվող և այլևս Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցի կոչվելու իրավունք չունեցող կառույցի ղեկավարներ, վերահսկել նաև եկեղեցին, սա է»:
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հակակաթողիկոսական արշավը մոտ հինգ ամսվա պատմություն ունի: Փաշինյանը նպատակ ունի հասնել Վեհափառի հեռացմանը, պարբերաբար հիշեցնում է՝ այդ օրակարգից չի հրաժարվել, անգամ հորդորել է Կաթողիկոսին հեռանալ ավելի շուտ, քան ինքը գործի կանցնի:
Խորհրդարանի ընդդիմադիր մյուս ուժի՝ «Պատիվ ունեմ»-ի քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանի գնահատմամբ՝ սա Մայր Աթոռի դեմ իշխանության գլխավոր հարվածի նախապատրաստությունն է:
«Այս հարձակման գլխավոր պատասխանատուն անշուշտ Փաշինյանն է, սակայն սրանում իրենց դերն ունի ՔՊ-ն, դրա առանձին դեմքեր, իրավապահները, ովքեր «տուն պահելու», «քաղաքականությամբ չզբաղվելու» անվան տակ դաշտ են բացում Եկեղեցու դեմ անչափ ամոթալի հարվածների և ուրացման համար», - պնդում է ընդդիմադիր պատգամավորը:
«Քաղաքացիական պայմանագրից» պնդում են, թե Արագածոտնի թեմում անօրինական ոչինչ տեղի չի ունեցել, իրավապահներն էլ հոգևորականներին հետապնդելու ցուցում չեն ստացել:
«Նորություն կամ անակնկալ չի լինի Հայաստանի քաղաքացիներից շատերի համար, եթե պարզվի, որ որոշ եկեղեցու սպասավորներ տարբեր անօրինական գործողությունների մեջկարող են ներքաշված լինել», - հայտարարեց իշխանական պատգամավոր Նարեկ Բաբայանը:
Իրավապահների այսօրվա գործողություններին նախորդել էր Արագածոտնի թեմից Տեր Արամ քահանայի՝ Հանրայինին տված հարցազրույցը, որտեղ հոգևորականը պատմել էր, թե իրեն 2021-ին պարտադրել են մասնակցել ընդդիմության հավաքներին: Այս հայտարարության առնչությամբ էլ իրավապաշտպան Դանիել Իոաննիսյանը հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել Գլխավոր դատախազություն: Արտախորհրդարանական ուժերից «Լուսավոր Հայաստան» կուսակցության ղեկավարը տարակուսած է նախ այս փաստից:
«Ամբողջ աշխարհում իրավապաշտպանները գործում են մարդու իրավունքների պաշտպանության համատեքստում և մարդու իրավունքները պաշտպանում են պետական տարբեր ինստիտուտներից, մարմիններից, որոնք իրենց լիազորությունները անցնում են և ոտնահարում են մարդու իրավունքները: Հայաստանում չգիտես ինչու ընդհակառակն է՝ մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող կառույցը հաղորդում է տալիս մարդկանց դեմ», - ընդգծեց Էդմոն Մարուքյանը:
Մարուքյանի գնահատմամբ՝ սա ուղղորդված գործընթաց է ընդդեմ եկեղեցու. - «Հայկական ամենամեծ լոբբիստական ինստիտուտը՝ Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին վարկաբեկելու գործընթացը շարունակվում է: Եվ, ժամանակին, հիշո՞ւմ եք, Ալլահշուքյուր Փաշազադեի հայտարարություններից հետո էր դա տեղի ունենում, հիմա հենց ընթացքում, անընդհատ դա տեղի է ունենում: Հիմա, էս իմաստով սա դատապարտելի է, ես վստահ եմ՝ մեծ հաշվով էս գործը անապագա գործ է լինելու, բայց հերթական անգամ մնալու է խարան մեր իրավապահ մարմինների վրա, թե ինչպես նրանք գործեցին»:
Մինչդեռ ՔՊ-ական պատգամավոր Նարեկ Բաբայանը վստահեցնում է. - «Որևէ անօրինական գործողություն կամ բռնաճնշում, ինչպես քիչ առաջ ասում էին, կամ ճնշում չի կարող լինել: Իսկ թե ինչ կա, ինչ կինի, ընթացքը ցույց կտա»:
«Լուսավոր Հայաստան» կուսակցության ղեկավարը ևս աներկբա պնդեց՝ Արագածոտնի թեմում տեղի ունեցողը Կաթողիկոսին հեռացնելու սցենարի մի մասն է: