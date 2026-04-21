«Ապրելու երկիրն» ընտրություններին կմասնակցի «Ուժեղ Հայաստանի» հետ

«Ապրելու երկիր» կուսակցությունը հայտնել է գործարար Սամվել Կարապետյանի առաջնորդած «Ուժեղ Հայաստան» դաշինքի հետ հուշագրի ստորագրման մասին: Ըստ այդ հուշագրի՝ նրանք խորհրդարանական ընտրություններին միասին կմասնակցեն:
«Ուժեղ Հայաստանը» տարբեր ուժերի հետ երկար բանակցություններից հետո նախորդ ամիս դաշինք կնքեց հանրությանն անհայտ երկու ուժի հետ: Մեկը վերջերս ստեղծված «Նոր դարաշրջանն» է, որի ղեկավարը փաստաբան է, մյուսը դեռևս 2000-ականներից գործող և ժամանակին ՕԵԿ ղեկավար Արթուր Բաղդասարյանի հետ միացած «Միավորված հայեր» կուսակցությունն է:
«Ուժեղ Հայաստանից» «Ազատությանը» փոխանցել էին, որ այս ուժերի հետ հուշագրի ստորագրումը չի սահմանափակում այլ կուսակցությունների հետ բանակցությունները ինչպես դաշինքում ընդգրկվելու, այնպես էլ դաշինքից դուրս համագործակցություն տարբեր ձևաչափեր ստեղծելու հարցի շուրջ:
Միլիարդատեր գործարարի ուժին սատարելու մասին հայտարարել էին նաև Հրանտ Բագրատյանի «Ազատություն» և Րաֆֆի Հովհաննիսյանի «Ժառանգություն» կուսակցությունները:
Դաշինքի ցուցակը, ըստ հրապարակված տվյալների, գլխավորելու է քաղխորհրդի անդամ Նարեկ Կարապետյանը: Երկրորդ տեղում Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած «Հայաստան» դաշինքի ցուցակով 2021-ի ընտրություններում պատգամավոր դարձած, ապա 1.5 տարի հետո մանդատից հրաժարված փաստաբան Արամ Վարդևանյանն է, երրորդն՝ իրավաբան Գոհար Մելոյանը: Ցուցակի առաջին տասնյակում է ՀԷՑ-ի նախկին տնօրեն Դավիթ Ղազինյանը: ՏԻՄ-երի նախկին ու ներկա ղեկավարներն են ընդգրկված՝ Գյումրիի փաստացի ղեկավար, փոխքաղաքապետ, կալանավորված քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի փեսա Ավետիս Առաքելյանը, «Ապրելու երկիր» կուսակցությունից Ալավերդի համայնքը մի շրջան ղեկավարած Արկադի Թամազյանը: Նա պաշտոնը կորցրեց ՔՊ-ի նախաձեռնած անվստահության արդյունքում:
«Ապրելու երկրի» համահիմնադիր նախագահը նախկին նախարար Մանե Թանդիլյանն է:
Երեկ Լոռու մարզում խուզարկություններ էին «Ուժեղ Հայաստանի» աջակիցների, այդ թվում՝ Գյուլագարակի ավագանու «Ապրելու երկիր» խմբակցության ղեկավար Վրույր Այվազյանի բնակարանում: