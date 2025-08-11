Միրզոյանը զրուցել է Լավրովի և Արաղչիի հետ, շնորհակալություն հայտնել

Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հեռախոսազրույցներ է ունեցել Ռուսաստանի և Իրանի իր պաշտոնակիցների՝ Սերգեյ Լավրովի և Աբբաս Արաղչիի հետ:
ԱԳՆ-ից հաղորդում են, որ Միրզոյանը առանձին հեռախոսազրույցների ժամանակ նրանց ներկայացրել է օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում ձեռք բերված համաձայնությունները:
Նա շնորհակալություն է հայտնել Սերգեյ Լավրովի շնորհավորանքի և աջակցության համար:
Աբբաս Արաղչիի հետ զրույցում Միրզոյանն ընդգծել է, որ «ինչպես նախկինում բազմիցս հայտարարվել է ՀՀ կողմից, այնպես էլ վաշինգտոնյան հռչակագրում արտացոլված է այն, որ ենթակառուցվածքների գործարկումը՝ ներառյալ Հայաստանի տարածքում ամերիկյան գործընկերությամբ կառուցվելիքը, տեղի է ունենալու երկրների տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության և իրավազորության շրջանակներում»:
Այս առնչությամբ նախարար Միրզոյանը Աբբաս Արաղչիին շնորհակալություն է հայտնել վաշինգտոնյան համաձայնությունների վերաբերյալ «սկզբունքային անդրադարձի համար»:
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հեռախոսազրույցներ է ունեցել երկու երկրների նախագահների հետ: