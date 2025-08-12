Ընդդիմությունը քննադատում է վաշիգտոնյան համաձայնությունները, իշխանությունից հակադարձում են

Վաշինգտոնյան համաձայնություններից երեք օր անց խորհրդարանական երկու ընդդիմադիր խմբակցությունները ներկայացնող «Հայաստան» դաշինքն ու Հանրապետական կուսակցությունը Հայաստանի վարչապետի, Միացյալ Նահանգների նախագահի և Ադրբեջանի նախագահի եռակողմ համաձայնությունը որակում են Հայաստանի և հայ ժողովրդի համար «գոյաբանական նոր սպառնալիք» և «կապիտուլյացիա»:
«Հայաստան» դաշինքի հայտարարության մեջ մասնավորապես նշված է. - «ԱՄՆ-ում Նիկոլ Փաշինյանի կողմից եռակողմ հանդիպման հայտարարությամբ ստանձնած պարտավորությունները, ինչպես նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև նախաստորագրված համաձայնագիրը, որոնց չհիմնավորված կարևորությունը շեշտում և քարոզում են փաշինյանական ռեժիմի ներկայացուցիչները, որևէ առնչություն չունեն իրական խաղաղության հետ»:
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդած «Հայաստան» դաշինքի գնահատմամբ՝ փորձ է արվում լեգիտիմացնել Ադրբեջանի կողմից արցախահայության նկատմամբ իրականացված էթնիկ զտումը, շինծու դատավարությունները, Արցախից հայկական հետքի վերացումը, Մինսկի խմբի լուծարմամբ՝ Արցախյան հիմնահարցը միջազգային օրակարգից դուրսմղումը, Հայաստանի ինքնիշխան տարածքների բռնազավթումը:
«Դրանք ոչ միայն չեն վերացնում Հայաստանի նկատմամբ թուրք-ադրբեջանական երեք տասնամյակից ավելի տևող շրջափակումն ու թշնամական գործողությունները, այլև Ադրբեջանը անխոչընդոտ կապ-միջանցք է ստանում Հայաստանի սուվերեն տարածքում՝ ստեղծելով Հայաստանի ինքնիշխանության սահմանափակումների և արգրեսիան շարունակելու հավելյալ պայմաններ», - պնդում է ընդդիմադիր դաշինքը:
Երեկ հրապարկված խաղաղության համաձայնագրում եղած դրույթներն էլ տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչման, միմյանց ներքին գործերին չմիջամտելու վերաբերյալ, ըստ «Հայաստան» դաշինքի, ձևական են և ոչ մի միջազգային երաշխիք չեն նախանշում:
Եռակողմ հռչակագիրը «կապիտուլյացիա» որակած Հանրապետական կուսակցությունից հայտարարում են՝ խիստ մտահոգված են վաշինգտոնյան համաձայնություններով՝ այն դիտարկելով որպես ադրբեջանական ագրեսիայի, միակողմանի պահանջների և աշխարհաքաղաքական գործընթացների ճնշման ներքո Հայաստանի կառավարիչների կողմից ստորագրված հերթական վտանգավոր փաստաթուղթ:
«Բարձր գնահատելով ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի խաղաղասիրական ջանքերը՝ պետք է արձանագրել, որ ստորագրելով այս համաձայնագիրը, ՀՀ արկածախնդիր կառավարիչները վտանգավոր փորձության են տանում Հայաստանի ինքնիշխանությունը, ինչպես նաև զոհաբերում են Արցախի ժողովրդի իրավունքները՝ լեգիտիմացնելով Բաքվի ռեժիմի կողմից Արցախում իրականացված էթնիկ զտումների և հայրենազրկման փաստը», - հայտարարում է Հանրապետականը:
Իշխող ուժից արձագանքել է պատգամավոր Մարիա Կարապետյանը՝ Ֆեյսբուքում գրելով. - «Մի խոսքով ընդդիմությանը պետք է մի բան, որը կա՛մ գոյություն չունի, այն է՝ աշխարհաքաղաքական արդարություն, կա՛մ մի բան, որ իհարկե գոյություն ուներ՝ աշխարհաքաղաքական «ազդեցության գոտի» հռչակված Հարավային Կովկասում աշխարհից արդարություն պահանջող հայ ժողովուրդ և հարատև կոնֆլիկտ»:
Արձագանքներ կան նաև արտախորհրդարանական ընդդիմությունից: «Լուսավոր Հայաստան»-ի ղեկավար Էդմոն Մարուքյանն, օրինակ, ուշադրություն է հրավիրում փաստին, որ թեև Երևանն ու Բաքուն փաստաթղթում առաջնորդվել են Ալմաթիի հռչակագրով և ճանաչել միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, բայց համաձայնագրում չկա նշված կոնկրետ քարտեզ, որով Ադրբեջանը կճանաչեր Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը: Մինչդեռ Հայաստանը դեռ 2022-ին Պրահայի քառակողմ հանդիպմանն էր Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչել կոնկրետ քառակուսի կիլոմետրով, մի բան, որ մինչ օրս հրապարակային չի արել Ալիևը:
«Ադրբեջանը Հայաստանը չի ճանաչում նաև կոնկրետ քարտեզով: Մեր էս փաստաթղթից միակ բանը, էսքան զիջման հետ, էս ինչ կա տված ա, ինչ դիրք ունենք, ինչ կա հանձնած ա, դամոկլյան սրեր ա որ մեջը դրված ա մեր սենց գլխին կախած ա էս թղթով՝ այ էս թղթի մեջ ա, բայց դրա դեմը մի հատ քարտեզ, կից պետք ա մի հատ քարտեզ դներ, որ Ադրբեջանը, այ էս քարտեզով, ինչ-որ մի հատ քարտեզ, ասենք, չգիտեմ, մի հատ քարտեզով մեզ ճանաչում ա; Չկա, քարտեզ չկա», - հայտարարեց Մարուքյանը:
Խաղաղության բանակցությունների մի փուլում, երբ դեռ սահմանազատման գործընթացը խաղաղության պայմանագրից առանձնացված չէր, հայկական կողմն առաջարկում էր այնտեղ կոնկրետ քարտեզ ամրագրել, մասնավորապես՝ Խորհրդային Միության ամենաթարմ՝ 1975 թվականի քարտեզը, սակայն Բաքուն դեմ էր:
Հետագայում, երբ սահմանազատման հարցը դուրս բերվեց խաղաղության պայմանագրից և շարունակվեց առանձին ձևաչափով, հայկական կողմը քարտեզ ամրագրելու հարցը չպնդեց, սահմանազատման հանձնաժողովների կանոնակարգն էլ վավերացվեց առանց քարտեզի:
Էդմոն Մարուքյանի կարծիքով՝ ադրբեջանական կողմն այս տարբերակը պնդեց և հասավ դրան, որպեսի սահմանազատման գործընթացում Հայաստանին տարածքային պահանջներ ներկայացնելիս խոչընդոտներ չունենա:
Իսկ այն, որ խաղաղության պայմանագրով Ադրբեջանը ճանաչում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, ըստ Մարուքյանի, համաձայնեցված փաստաթղթի 6-րդ հոդվածով կարող է կասկածի տակ դրվել: Այդ հոդվածով կողմերը պարտավորվում են ավարտել սահմանազատումը և կնքել պետական սահմանի սահմանազատման և սահմանագծման մասին համաձայնագիր:
«Այսինքն՝ սահմանազատման և սահմանագծման համաձայնագրով նոր Հայաստանի սահմանը որոշվելու ա; Այսինքն՝ էն առաջին հոդվածը, որ ասում ա՝ «մենք ճանաչում ենք Հայաստանի Հանրապետությունը», էտի ջուր ա, ջուր: Էս սահմանագծման պրոցեսով, էն որ գալիս են ասում են՝ «էս քարն իմն ա, էս գյուղն իմն ա, էս ծառն իմն ա, էս սարն իմն ա, էս թումբն իմն ա, էս բլուրն իմն ա, էդ պրոցեսն ա: Այսինքն՝ մի հատ բաց դուռ ա թողած, ու էդ բաց դռով գալու են դելիմիտացիա, դրանով գալու են՝ «էս տվեք, էն տվեք, էս տվեք, էն տվեք, որը ասի չէ՝ պատերազմ ա լնելու», - վստահեցնում է «Լուսավոր Հայաստան»-ի ղեկավարը:
Վարչապետը, մինչդեռ, հենց Վաշինգոտից պնդում էր՝ Հայաստանը անկախության և ինքնիշխանության բարձրակետում է, խաղաղությունն էլ հաստատված է:
«Պատմական իրադարձություն տեղի ունեցավ,կարող ենք արձանագրել, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաստատվեց խաղաղություն», - հայտարարում էր Նիկոլ Փաշինյանը: