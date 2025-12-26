Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Հայաստան

Իշխանությունը պատրաստվում է խստացնել տեսալսողական մեդիայի կարգավորումները. փորձագետները վտանգներ են տեսնում

Հայաստանյան հեռուստաընկերությունների միկրոֆոններ, արխիվ
Հայաստանյան հեռուստաընկերությունների միկրոֆոններ, արխիվ

Կառավարությունը երեկ հավանություն տվեց Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության առաջարկած «Տեսալսողական մեդիայի մասին» օրենքում մի շարք խստացումներ նախատեսող փոփոխություններին: Ընտրություններից առաջ մշակված այդ նախագիծն ընդգրկված էր Կառավարության երեկվա նիստի չզեկուցվող հարցերի շարքում:

«Փոփոխությունները միտված են քաղաքացիների վրա բացասաբար ազդող տեղեկատվության սահմանափակմանը՝ հնարավորություն տալով կանխել ապատեղեկատվության, բռնության, ատելության քարոզի և այլ վնասակար բովանդակության տարածումը։ Կսահմանվեն տեղեկատվական պաշտպանության իրավական մեխանիզմներ, որոնք թույլ կտան զսպել արտաքին ազդեցությունները Հայաստանի տեղեկատվական դաշտի վրա՝ ապահովելով ազգային անվտանգությանը համապատասխան վերահսկողություն և վերահսկելիություն», - հայտարարեց նախարար Մխիթար Հայրապետյանը:

Մինչ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարը Ֆեյսբուքյան գրառմամբ կարծիք էր հայտնել, թե նախագիծը երկիմաստ մեկնաբանություններն է եկել կանխելու, մեդիափորձագետները վտանգներն են ծանրութեթև անում:

«Չեմ հասկանում այն հրճվանքը, որով որ սա ներկայացվում է, չեմ հասկանում, թե ինչու է այսպես փակ ռեժիմով ամեն ինչ տեղի ունեցել», - «Ազատության» հետ զրույցում ասաց Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը:

Մելիքյանը բարի ցանկություններ տեսնում է, բայց և կարծում է՝ մտահոգիչ ձևակերպումներ կան, որոնք իշխանությանը ազատ մեկնաբանության տեղ կարող են թողնել:

«Այդ սահմանադրական կարգի տապալման կոչերը, չգիտեմ, էնտեղ, ռասայական, կրոնական խտրականություն քարոզել, և այլն, էդ ամենը մեզանում արդեն արգելված է՝ Քրեական օրենսգրքով է արգելված, և բավականին, էսպես, հստակ է այդ ամենը գրված: Կարծում եմ, որ սա նախընտրական շրջանի համար լրացուցիչ կարգավորումներ է նախատեսում՝ խստացնելու այդ իրավիճակը, իսկ ցանկացած խստացում՝ էս տիպի խստացում, իր մեջ ռիսկեր է պարունակում խոսքի ազատության տեսանկյունից, կարծիքների ազատ արտահայտման տեսանկյունից», - ընդգծեց Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահը:

Նախագծում մանրամասն գրված է՝ ինչն է արգելվում տարածել տեսալսողական հաղորդումներով՝ սահմանադրական կարգը բռնի տապալելու, պատերազմ քարոզելու տեղեկատվությունը, բռնության և դաժանության քարոզը, ազգային, ռասայական, սեռային, կրոնական ատելություն բորբոքող բովանդակությունը: Գործող օրենքում դրանք հատ-հատ թվարկված չեն, միայն գրված է, որ չի թույլատրվում օրենքով արգելված արարքների կոչեր տարածելը:

Ընդլայնվել են հեռարձակմանը հետևող կարգավորող մարմնի՝ Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի լիազորությունները: Հենց այս պետական մարմինը պետք է որոշի, օրինակ՝ ինչ է բռնության և դաժանություն քարոզ, ինչը՝ ոչ: Իսկ եթե Քրեական օրենսգրքով արգելված արարքի հատկանիշներ նկատի, պետք է դիմի իրավապահներին:

Առցանց տիրույթին այս փոփոխությունները չեն վերաբերում, Աշոտ Մելիքյանը չի հասկանում՝ ինչո՞ւ են կենտրոնացել հեռարձակման դաշտի վրա:

«Լրացուցիչ լիազորություններ են տրվում, այդ թվում նաև այդ լիազորությունը որոշ առումով հիշեցնում է կացնային մոտեցումներին», - նշեց Մելիքյանը:

«Տեսնում ենք, որ դատարանում ինչպիսի բարդ վիճակներ է, օրինակ՝ նույն Սամվել Կարապետյանի հետ կապված, հա՞, ասենք՝ «Մեր ձևով»-ը ի՞նչ նշանակում՝ հոգեբաններով, լեզվաբաններով չեն կարողանում հասկանալ մինչև վերջ, իսկ էստեղ կարող է հանձնաժողովը, որը շատ ավելի, պարզ է, որ Կառավարությանը ենթակա մարմին է, հեշտությամբ կարող է որոշել, որ «վերջ, փակում ենք, ու ...», - իր հերթին, ընդգծեց Երևանի Մամուլի ակումբի նախագահ, մեդիափորձագետ Արթուր Պապյանը:

Արգելված բովանդակության տարածումը ոչ միայն տուգանքով, այլև՝ ընդհուպ ծրագրի դադարեցմամբ կարող է ավարտվել: Ու սա ոչ միայն տեղական, այլևս օտարերկրյա տեսալսողական ծրագրերին է վերաբերում: Նախագծով առաջարկվում է արգելել օտարերկրյա տեսալսողական ծրագրերում Հայաստանի ներքաղաքական կյանքին միջամտության բովանդակության տարածումը:

Պապյանը կարծում է՝ փոփոխությունը արտաքին միջամտությունից լրատվական դաշտը պաշտպանելու անվան տակ է ընդունվում, գուցե դա այդպես է, ասում է, բայց գուցե հետին նպատակներ կան. - «Եթե խորանանք, դուրս է գալիս, որ, օրինակ, Euronews-ը կամ CNN-ը հանկարծ Հայաստանի իշխանություններին ոչ հաճո կոնտենտ տարածեն, կարող է հանձնաժողովը որոշել, որ արգելափակվում է և նույնիսկ արխիվից հանվում է, ինչը շատ խնդրահարույց է ժողովրդավարության տեսանկյունից»:

«Այո, հասկանալի է, որ, կամ ենթադրվում է, կամ հավանաբար այդպես է ներկայացվում, որ սա ռուսաստանյան ալիքների դեմ է արվում, կամ նույն ադրբեջանական, բայց եկեք հասկանանք. իրականում Հայաստանում հեռարձակվում են ռուսաստանյան հեռուստաալիքներ, դա չի կարգավորվում այս օրենքով, որովհետև այդ ալիքները հեռարձակվում են միջպետական պայմանավորվածությունների դաշտում, և եթե իշխանությունները ուզեին, դրանք կարող էին դադարեցնել, ինչին մենք նաև կոչ էինք արել, ցանկացած պահի», - շեշտեց ԵՄԱ նախագահը:

Աշոտ Մելիքյանը չի բացառում, որ իշխանության նպատակը նաև Ռուսաստանից եկող հիբրիդային վտանգները չեզոքացնելն է. - «Ես կարծում եմ, որ սրանով իրավական դաշտ է ստեղծվում, որպեսզի նմանատիպ հաղորդումները, մասնավորապես՝ Սոլովյովի հաղորդումների նման, «60 րոպե», մնացածները, չեմ ուզում բոլորը թվարկել, որպեսզի հնարավորություն լինի պետական կառույցների համար՝ ի ցույց դնելու այդ հեռուստաընկերություններին և նրանց մեջքին կանգնած պետությանը, որ «դուք խախտել եք այ էս միջպետական պայմանագիրը և մեր օրենսդրությունը նաև»: Որովհետև ակնհայտ է ապատեղեկատվությունը, պիտակավորումը, այդ թվում նաև՝ ժողովրդի հասցեին»:

Վերջին խոսքն Ազգային ժողովինն է, որտեղ փոփոխության հեղինակ իշխանության ներկայացուցիչներն են մեծամասնություն կազմում: Խորհրդարանի խոսնակն այսօր արդեն ողջունել է առաջարկները, հայտարարել՝ այն խոսքի ազատության դեմ չէ:

«Ազատության» հարցին՝ այս նախագիծն արդյոք հիբրիդային պատերազմին դիմակայելու շրջանակո՞ւմ է, համաձայնել է, թե ինչ-որ մասով՝ այո, բայց, ըստ Ալեն Սիմոնյանի, սա Հայաստանի անվտանգությանը վերաբերող օրենք է, հասցեատերը բոլոր լրատվամիջոցներն են: Հիբրիդային պատերազմի մասին խոսելիս իշխանականները հաճախ ռուսական ալիքներն են հիշատակում:

«Ես նկատի ունեմ արտաքին ուժերը, ես նկատի չունեմ Ռուսաստանը, ես նկատի չունեմ Ֆրանսիան, ԱՄՆ-ն, ասում եմ՝ բոլորը, բոլորը, ում գիտեք, Հայաստանի քարտեզը վերցրեք, նայեք աջ, ձախ, հարյուր երկիր էն կողմ, տաս երկիր էն կողմ, ասում եմ՝ բոլորը, դա Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությանը վերաբերելի օրենք է», - պնդում էր ԱԺ նախագահը:

Մեդիափորձագետները դժգոհ են, մշակման փուլում իրենց չեն ներգրավել, Երևանի Մամուլի ակումբը e-draft-ում է նախագիծը հրապարակված տեսել, որոշ առաջարկներ է արել: Բացի այդ, կարևորում են միջազգային փորձաքննությունը;

«Ես կարծում եմ՝ սա այն դեպքն է, որ անպայման Վենետիկի հանձնաժողովի կամ Եվրոպայի խորհրդի այլ փորձագիտական շրջանակների եզրակացությունը շատ կարևոր է», - ասաց Աշոտ Մելիքյանը:



Առնչվող թեմաներով

Ուղիղ հեռարձակում

XS
SM
MD
LG