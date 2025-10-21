Ալիևը հայտարարում է՝ Ադրբեջանը չեղարկել է Հայաստան ապրանքների տարանցման արգելքը, Երևանից ողջունում են

Ադրբեջանի նախագահն այսօր կրկին գործածեց «Զանգեզուրի միջանց» ձևակերպումը, նշեց բացման մոտավոր ժամկետն ու հայտարարեց՝ Բաքուն չեղարկել է Ադրբեջանի տարածքով Հայաստան բեռների տարանցման արգելքը։
Մինչ օրերս ճեպազրույցի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, թե Երևանի համար անընդունելի ձևակերպման՝ «Զանգեզուրի միջանցքի» թեմային անդրադառնալու օբյեկտիվ հիմքեր այլևս չկան, քանի որ այն գոնե իր համար հասցեագրված է և արդիական չէ», Աստանայում Իլհամ Ալիևը շտապեց տեղեկացնել՝ «Զանգեզուրի միջանցքը» նախատեսվում է բացել մինչև 2028 թվականի վերջը։
«Բացի այն, ինչ մենք հիմա պլանավորում և իրականացնում ենք, հսկայական ներուժ է կազմում նաև Զանգեզուրի միջանցքի նախագիծը։ Ադրբեջանի տարածքում ավտոմոբիլային և երկաթուղային հաղորդակցության ստեղծմանն ուղղված աշխատանքները ավարտին կհասցվեն հաջորդ տարվա կեսերին։ Հուսով ենք, որ այլ երկրների տարածքում այդ աշխատանքները նույնքան արագորեն կիրականացվեն։ Այդ դեպքում «Զանգեզուրի միջանցքի» բացումը կարող է տեղի ունենալ 2028-ի տարեվերջին», - հայտարարել է Ալիևը:
Սյունիքով անցնող ճանապարհի մի հատվածը, որ պետք է Ադրբեջանը իր էքսկլավ Նախիջևանի հետ կապի, Բաքվից արդեն հինգերորդ տարին է՝ անվանում են «Զանգեզուրի միջանցք»: Երկու ամիս առաջ Վաշինգտոնում ստորագրված եռակողմ հռչակագրով Սյունիքի ճանապարհի 42 կիլոմետրանոց հատվածը ստացավ «Թրամփի ուղի» անվանումը, բայց Բաքուն չհրաժարվեց իր նախընտրած ձևակերպումից:
Ադրբեջանը չեղարկել է Հայաստան ապրանքների տարանցման արգելքը
Աստանայում Ալիևը ոչ միայն նորից կրկնեց «Զանգեզուրի միջանցք» տերմինը, այլ նաև խուսափեց նշել Հայաստանի անունը՝ մնացած ճանապարհի մասին խոսելիս օգտագործելով «այլ երկրների տարածք» ձևակերպումը։
Ղազախստան կատարած այցի ժամանակ Իլհամ Ալիևի մյուս ուշագրավ հայտարարությունը վերաբերում էր բեռների տարանցմանը. «Ադրբեջանը չեղարկել է Հայաստան ապրանքների տարանցման արգելքը։ Առաջին տարանցիկ բեռը կլինի Հայաստան առաքվող ղազախական ցորենի խմբաքանակը։ Այս փաստը վկայում է, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղությունն արդեն ոչ թե թղթի վրա է, այլև գործնականում»:
Երևանից ողջունում են
Պաշտոնական Երևանը կարճ ժամանակ անց ողջունեց Ալիևի այս հայտարարությունը։ Վարչապետի մամուլի քարտուղար Նազելի Բաղդասարյանի ֆեյսբուքյան կարճ գրառումից հետո ՀՀ էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը որոշ փակագծեր բացեց՝ նշելով երթուղին. «Լավ, որ այսքանը ասվեց, սա էլ ասեմ. շուտով Ակտաու-Բաքու, այնուհետև ադրբեջանական ու վրացական երկաթգծով Հայաստան կմտնի ղազախական ցորենի առաջին խմբաքանակը։ Խաղաղությունը հաստատված է»։
Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության նոր փուլ է մեկնարկել, այս մասին էլ այսօր Աստանայում հայտարարել է Իլհամ Ալիևը՝ ընգծելով՝ այն հանգամանքը, որ վերջին ռազմական բախումներից ընդամենը երկու տարի անց կողմերը նախաստորագրեցին խաղաղության համաձայնագիրը, վկայում է երկու պետությունների մոտ լուրջ քաղաքական կամքի առկայության մասին։ Բաքուն, սակայն, նախաստորագրումից հետո էլ չի հրաժարվում ստորագրման իր նախապայմանից՝ պահանջում են փոխել Հայաստանի Սահմանադրությունը, որում տարածքային պահանջ են տեսնում: