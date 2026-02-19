ԱՄՆ ռազմական պատվիրակությունը և Վենեսուելայի ղեկավարությունը պայմանավորվել են թմրանյութերի դեմ պայքարի շուրջ

Լատինական Ամերիկայում ԱՄՆ զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար, գեներալ Ֆրենսիս Դոնովանը և Պենտագոնի բարձրաստիճան ներկայացուցիչ Ջոզեֆ Հումայրը չորեքշաբթի անակնկալ այց են կատարել Վենեսուելա՝ անվտանգության հարցերի շուրջ բանակցությունների համար, հայտնել են ԱՄՆ պաշտոնյաները:
Սա ԱՄՆ-ի ռազմական պատվիրակության առաջին այցն է Վենեսուելայի նախկին նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյին անցյալ ամիս ԱՄՆ տեղափոխելուց և մեղադրանք առաջադրելուց ի վեր:
Վենեսուելայի կառավարությունը հայտնել է, որ ԱՄՆ ռազմական պատվիրակությունը հանդիպել է ժամանակավոր նախագահ Դելսի Ռոդրիգեսի, պաշտպանության նախարար Վլադիմիր Պադրինոյի և ներքին գործերի նախարար Դիոսդադո Կաբելյոյի հետ: Կողմերը պայմանավորվել են համագործակցել թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության, ահաբեկչության և միգրացիայի դեմ պայքարում:
Եվ Պադրինոն, և Կաբելոն մեղադրվում են Միացյալ Նահանգներում թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության համար: