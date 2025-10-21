ԱՄՆ փոխնախագահ Վենսը ժամանել է Իսրայել

Այսօր Իսրայել է ժամանել Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը։ Reuters գործակալության փոխանցմամբ՝ Վենսի հանդիպումների օրակարգային հիմնական թեմաներն են «Գազայում հրադադարի կայունացումը և Շարմ էլ Շեյխում կնքված համաձայնագրի երկրորդ փուլի իրականացման մեկնարկը»։
20 կետանոց փաստաթղթով նախատեսվում էր, որ խաղաղության հաստատման երկրորդ փուլում Գազայի հատվածում ժամանակավոր կառավարություն պետք է ստեղծվի, իսրայելական զորքերը պետք է դուրս բերվեն այդ տարածքից, մեկնարկելու է նաև ԱՄՆ-ի ու ԵՄ-ի կողմից ահաբեկչական ճանաչված «Համաս»-ի զինաթափման պրոցեսը։