Հրապարակվել է ԱՄՆ-Իրան համաձայնագրի 14 կետանոց տեքստը

Հրապարակվել է ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև շրջանակային համաձայնագրի տեքստը: Այն բաղկացած է 14 կետից, որոնք ներկայացնում ենք ստորև:
1. «Ռազմական գործողությունների անհապաղ և մշտական դադարեցում բոլոր ճակատներում, այդ թվում՝ Լիբանանում»:
2. ԱՄՆ-ն և Իրանը պետք է «հարգեն միմյանց ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը և զերծ մնան միմյանց ներքին գործերին միջամտելուց»։
3. Կողմերը «պարտավորվում են բանակցել և հասնել վերջնական համաձայնագրի առավելագույնը 60 օրվա ընթացքում, որը կարող է երկարաձգվել փոխադարձ համաձայնությամբ»։
4. ԱՄՆ-ն «սկսում է անմիջապես վերացնել իր ծովային շրջափակումը... և այն լիովին կվերացնի 30 օրվա ընթացքում»։
5. Հորմուզի նեղուցում Իրանը «կձեռնարկի բոլոր հնարավոր միջոցները՝ 60 օրվա ընթացքում առևտրային նավերի անվտանգ և անվճար անցման համար»։
6. ԱՄՆ-ն պարտավորվում է «տարածաշրջանային գործընկերների հետ ստեղծել Իրանի վերակառուցման և տնտեսական զարգացման համար առնվազն 300 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի չափով վերջնական, փոխադարձ համաձայնեցված ծրագիր»։
7. ԱՄՆ-ն «դադարեցնում է Իրանի դեմ բոլոր տեսակի պատժամիջոցները»
8. Իրանը «վերահաստատում է, որ ձեռք չի բերի կամ չի մշակի միջուկային զենք»։ Երկու կողմերը «համաձայնել են քննարկել հարստացման հարցը և Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջուկային կարիքներին վերաբերող այլ փոխադարձաբար համաձայնեցված հարցեր»։
9. Մինչև վերջնական համաձայնագրի կնքումը ԱՄՆ-ն և Իրանը «համաձայն են պահպանել ստատուս քվոն»։
10. Համաձայնագրի ստորագրումից հետո և մինչև դրա չեղարկումը, ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը «ժամանակավոր թույլտվություն կտրամադրի իրանական հում նավթի, նավթամթերքների և նավթային այլ պրոդուկտների, ինչպես նաև դրանց հետ կապված բոլոր ծառայությունների արտահանման համար»։
11. ԱՄՆ-ն պարտավորվում է «օգտագործման համար լիովին հասանելի դարձնել Իրանի սառեցված կամ սահմանափակված միջոցներն ու ակտիվները»։
12. Կստեղծվի մեխանիզմ՝ այս հուշագրի «հաջող իրականացումը վերահսկելու համար»:
13. Ստորագրումից հետո, 1, 4, 5, 10 և 11 կետերի կատարման պայմանով, Միացյալ Նահանգները և Իրանը «կսկսեն բանակցություններ վերջնական համաձայնագրի շուրջ՝ բացառապես մնացած կետերի վերաբերյալ»։
14. Վերջնական համաձայնագիրը կհաստատվի ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի (ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի) պարտադիր բանաձևով: