ԱՄՆ-ն հարվածել է Իրանի հարավին, սակայն կարծում են՝ «Թեհրանի հետ գործարք դեռ հնարավոր է»

ԱՄՆ զինուժը հայտնել է, որ Իրանի հարավում հարվածել է հրթիռների արձակման կայանների և նավերի, որոնք, ամերիկյան կողմի պնդմամբ, փորձում էին ականներ տեղադրել նավագնացության կարևոր ուղիների մոտ։ ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարությունը պարզաբանել է, որ հարվածները նպատակ ունեն ամերիկացի զինծառայողներին պաշտպանել Իրանից եկող սպառնալիքներից։
Ըստ իրանական լրատվամիջոցների՝ պայթյուններ են որոտացել Բանդար Աբբաս նավահանգստային քաղաքում և կից շրջաններում։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը հայտարարել է, որ մեկ F-35 կործանիչ և հետախուզական երկու անօդաչու է ներխուժել Իրանի օդային տարածք, որոնցից մեկը ոչնչացվել է։ Կորպուսը հայտարարել է, որ հակահարված կտա ԱՄՆ-ի կողմից հրադադարի ցանկացած խախտման։
Իրանի գերագույն առաջնորդը, որը վիրավորվել է պատերազմի առաջին օրը, դեռ չի ներկայացել հանրությանն ու միայն գրավոր ուղերձներ է հղում, հայտարարել է, որ Պարսից ծոցի երկրներն այլևս չեն ծառայի որպես վահան ԱՄՆ բազաների համար։ Հաջի և Կուրբան Բայրամի առթիվ հղած ուղերձում, որն ընթերցվել է պետական հեռուստաընկերության եթերում, այաթոլլահ Մոջթաբա Խամենեին նաև նշել է, որ Իսրայելի «սիոնիստական ցնցված ռեժիմը» նույնպես մոտենում է իր «դժբախտ գոյության վերջին փուլին»։
«ԱՄՆ-ն ոչ միայն այլևս անվտանգ ապաստան չի ունենա իր չարագործությունների և տարածաշրջանում ռազմական բազաներ հիմնելու համար, այլև օրեցօր ավելի է հեռանում իր նախկին կարգավիճակից»,- նշել է Մոջթաբա Խամենեին։
Իրանի զինված ուժերի խոսնակն էլ հայտարարել է, որ երկրի դեմ ցանկացած նոր ագրեսիա կարժանանա «շատ ավելի խիստ» պատասխանի։ Նոր պատերազմի դեպքում, ըստ Աբոլֆազլ Շեքարչիի, Իրանի հարվածները կլինեն շատ ավելի լայնածավալ ու դաժան, քան նախորդները, և դուրս կգան տարածաշրջանի սահմաններից։
ԱՄՆ նոր հարվածները տեղի են ունենում Պակիստանի միջնորդությամբ Վաշինգտոնի ու Թեհրանի միջև ընթացող բանակցությունների ժամանակ։ Երեկ էլ իրանական պատվիրակությունը մեկնել էր Կատար՝ ըստ Tasnim գործակալության, բանակցելու իր սառեցված միջոցների ապասառեցման շուրջ։ Գործակալության փոխանցմամբ՝ Թեհրանը պնդում է, որ դրանց կեսը՝ մոտ 24 միլիարդ դոլարը, ապասառեցվի ԱՄՆ-ի հետ փոխըմբռնման համաձայնագրի ստորագրումից առաջ։
Իրանին հասցված նոր հարվածներից ժամեր անց ԱՄՆ պետքարտուղարը հայտարարել է, որ Իրանը չի կարող փակ պահել Հորմուզը. նեղուցն այսպես, թե այնպես, պետք է բացվի։
«Այն, ինչ այնտեղ կատարվում է, անօրինական է, ապակայունացնում է աշխարհը, անընդունելի է… Դա չի կարող տեղի ունենալ։ Նեղուցները պետք է բաց լինեն՝ անարգել, առանց վճարների։ Եվ, ակնհայտ է, որ դա պետք է տեղի ունենա անմիջապես»,- նշել է Մարկո Ռուբիոն։
ԱՄՆ պետքարտուղարը նաև ասել է, որ Թեհրանի հետ գործարք դեռ հնարավոր է, և դա կարող է կնքվել շուտով։
Ամերիկա-իրանական բանակցությունների կնճռոտ հարցերից է Թեհրանի միջուկային ծրագիրն ու հարստացված ուրանի խնդիրը։ ԱՄՆ նախագահը հայտարարել է՝ հարստացված ուրանը կա՛մ պետք է ոչնչացվի ԱՄՆ-ում, կա՛մ տեղում։
«Հարստացված ուրանը կա՛մ անմիջապես կհանձնվի ԱՄՆ-ին, որպեսզի բերվի ԱՄՆ և ոչնչացվի, կա՛մ, նախընտրելի է, Իրանի հետ համատեղ և համակարգված կերպով կոչնչացվի տեղում կամ այլ ընդունելի վայրում՝ Ատոմային էներգիայի հանձնաժողովի կամ դրան համարժեք մարմնի մասնակցությամբ»,- հայտարարել է ԱՄՆ նախագահը։
Իրանին ԱՄՆ նոր հարվածների ֆոնին Իսրայելն այսօր ավելի ինտենսիվ է հարվածել Լիբանանի հարավին։ Իսրայելական բանակը պնդում է, որ թիրախավորում է Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված «Հեզբոլա»-ի ենթակառուցվածքները։ Հաղորդվում է 10-ից ավելի զոհի մասին, կան նաև վիրավորներ։ Իսրայելի բանակը նաև զորքի մոբիլիզացիա է սկսել՝ Լիբանանի վրա ցամաքային հարձակումն ուժեղացնելու նպատակով։