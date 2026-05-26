Իրանը ցանկանում է ապասառեցնել 24 մլրդ դոլար՝ նախքան ԱՄՆ-ի հետ փոխըմբռնման համաձայնագրի ստորագրումը

Իրանական Tasnim-ը հայտնում է, որ Կատար Իրանի պատվիրակության այցը նպատակ ուներ համաձայնության հասնել Իրանի սառեցված միջոցների ապասառեցման շուրջ:

Ըստ գործակալության՝ Թեհրանը պնդում է, որ այդ միջոցների կեսը՝ մոտ 24 միլիարդ դոլար, կապասառեցվի ԱՄՆ-ի հետ փոխըմբռնման համաձայնագրի ստորագրումից առաջ:

Նախօրեին Իրանի պետական լրատվամիջոցները հաղորդեցին, որ երկրի Կենտրոնական բանկի ղեկավար Աբդոլնասեր Հեմաթին մեկնել է Կատար. այցը հաջորդում է Թեհրանում Կատարի պատվիրակության հետ Իրանի սառեցված միջոցների վերաբերյալ բանակցություններին։

Իրանը բանակցություններ է վարում արտասահմանում, այդ թվում՝ Կատարում, իր սառեցված միջոցների վերադարձման համար։

