Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

«Հորմուզի նեղուցի համար նոր կարգավորումներ ընդունելու ցանկացած փորձ կմեծացնի լարվածությունը». Արաղչի

Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբբաս Արաղչին զգուշացրել է, որ Հորմուզի նեղուցի համար «նոր կամ առանձին կարգավորումներ ընդունելու ցանկացած փորձ» «կմեծացնի լարվածությունը» և կհետաձգի ջրային ուղու վերաբացումը։

Բաղդադ կատարած այցի ժամանակ Արաղչին նաև կոչ է արել բոլոր կողմերին «հավատարիմ մնալ փոխըմբռնման հուշագրին և թույլ չտալ, որ այն շեղվի իր ուղղուց»։

Իրանն ավելի վաղ հայտարարել է, որ իրեն է պատկանում Հորմուզի նեղուցով նավարկությունը վերահսկելու իրավունքը և զգուշացրել է Պարսից ծոցի երկրներին՝ չաջակցել ԱՄՆ-ին։

ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն, ավարտելով Պարսից ծոցի երկրներ կատարած այցը, լրագրողներին ասել էր, որ եթե Իրանը սպառնա կամ արգելափակի նեղուցով անցնող նավերը, ապա «մենք խնդիր կունենանք»:

Ռուբիոն և Պարսից ծոցի համագործակցության խորհուրդը (GCC) համատեղ հայտարարության մեջ կոչ են արել Հորմուզի նեղուցում ապահովել «ազատ, անվերապահ և անսահմանափակ նավարկություն»՝ առանց տուրքերի կամ «վերահսկողություն հաստատելու փորձերի»:

Հունիսի 18-ին Ամերիկացի և իրանցի պաշտոնյաները հայտնում են, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը և Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը թվային տարբերակով ստորագրել են երկու երկրների միջև պատերազմը դադարեցնող շրջանակային համաձայնագիրը։


XS
SM
MD
LG