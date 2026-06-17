Իրանական նավթով բեռնված 3 լցանավ դուրս է եկել Հորմուզի նեղուցից

ԱՄՆ-ի կողմից Իրանի ռազմածովային շրջափակումից երկու ամիս անց իրանական հում նավթով բեռնված առաջին լցանավերը դուրս են եկել Հորմուզի նեղուցով ու անցել ամերիկյան ռազմածովային ուժերի շրջափակման գոտին, այսօր հայտարարել է նավթային բեռների պահեստավորմանն ու տեղափոխմանը հետևող Tanker Trackers-ը:
Կայքը, որը հիմնվում է թվային տվյալների և արբանյակային պատկերների համադրության վրա, X-ի իր էջում հայտնում է, որ ԱՄՆ զինուժի շրջափակումն անցել են Իրանի ազգային տանկերային ընկերությանը պատկանող Diona և Hero 2 սուպերլցանավերը, որոնք ուղևորվում են իրենց նշանակման վայրեր: Դրանք ընդհանուր առմամբ 3.8 միլիոն բարել իրանական հում նավթ են տեղափոխում:
Ավելի ուշ ընկերությունը հայտնել է, որ իրանական երրորդ լցանավն է հատել ԱՄՆ ռազմածովային շրջափակման գոտին:
Իրանական լցանավերն ամերիկյան ռազմածովային շրջափակումը հատում են այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ-ն ու Իրանը հայտարարեցին, որ համաձայնեցրել են շրջանակային համաձայնագրի տեքստը, որի պաշտոնական ստորագրումը սպավում է ուրբաթ Շվեյցարիայում:
ԱՄՆ-ի կողմից Իրանի ռազմածովային շրջափակումից երկու ամիս անց իրանական հում նավթով բեռնված առաջին լցանավերը դուրս են եկել Հորմուզի նեղուցով ու անցել ամերիկյան ռազմածովային ուժերի շրջափակման գոտին, այսօր հայտարարել է նավթային բեռների պահեստավորմանն ու տեղափոխմանը հետևող Tanker Trackers-ը: