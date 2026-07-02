ԱՄՆ - Իրան անուղղակի բանակցությունների հերթական փուլը Դոհայում ավարտվեց

Իրանը և Միացյալ Նահանգները Դոհայում ավարտել են անուղղակի բանակցությունների հերթական փուլը, այսօր հայտարարել են միջնորդները, մանրամասնելով՝ օրակարգում են եղել բանակցությունները առաջ մղելու և վերջին փոխհրաձգություններից հետո լարվածությունը նվազեցնելու հնարավորությունները։
Անցած ամիս կողմերը փոխըմբռնման հուշագիր ստորագրեցին՝ համաձայնելով 60 օրով դադարեցնել փետրվարի վերջից սկսված պատերազմը, ինչպես նաև բացել Հորմուզի նեղուցը։
«Կատարի և Պակիստանի միջնորդությամբ միջնորդները Դոհայում ավարտեցին առանձին հանդիպումները ԱՄՆ-ի և Իրանի բանակցողների հետ՝ դրական առաջընթաց գրանցելով», - ասվում է երկու միջնորդ երկրների հայտարարության մեջ։
Բանակցությունների ավարտին Իրանի փոխարտգործնախարար Քազեմ Ղարիբաբադին, որը գլխավորում էր Թեհրանի պատվիրակությունը, հայտարարել է, որ համաձայնություն է ձեռք բերվել մինչև հինգշաբթի ստեղծել հաղորդակցության ալիք՝ հուշագրի ենթադրյալ խախտումների մասին հաղորդելու և դրանք գրանցելու համար։
Ղարիբաբադին ասել է, որ քննարկումները նաև անդրադարձել են իրանական 6 միլիարդ դոլարի ապասառեցմանը, և համաձայնություն է ձեռք բերվել, որ դրա մի մասը կտրամադրվի Իրանին անհրաժեշտ ապրանքները գնելու և մատակարարելու համար։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը երեկ պնդել էր, թե Կատարում տեղի ունեցած հանդիպումը լավ է ընթացել։
Հաջորդ՝ անուղղակի բանակցությունները կկայանան Իրանի գերագույն առաջնորդ այաթոլա Ալի Խամենեիի՝ այս շաբաթավերջին նախատեսված հուղարկավորությունից հետո։