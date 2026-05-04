Ալիևը տեսակապով կմիանա Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին

Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը տեսակապով կմիանա այսօր Երևանում անցկացվող Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովին, հայտնում է ադրբեջանական Trend գործակալությունը։

Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովին մասնակցելու համար այսօր Երևան է ժամանել Թուրքիայի փոխնախագահ Ջևդեթ Յըլմազը:

Թեև այս ձևաչափով հանդիպումների մեկնարկից՝ 2022-ից ի վեր երկրները դրան մասնակցում են առաջնորդների մակարդակով, Անկարան Երևան է գործուղել 59-ամյա փոխնախագահ Ջևդեթ Յըլմազին: Թե ինչու է Անկարան մերժել նախագահի մակարդակով մասնակցության հրավերը՝ թուրքական աղբյուրները չեն մանրամասնում։


