ԱԽ նիստում քննարկվել է տարածաշրջանում ստեղծված անվտանգային իրավիճակը

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ տեղի է ունեցել Անվտանգության խորհրդի նիստ, որի ընթացքում քննարկվել է տարածաշրջանում ստեղծված անվտանգային իրավիճակը:
Նիստի ընթացքում անդրադարձել են նաև տրանսպորտային հաղորդակցությունների բնականոն գործունեությունն ապահովելու հետ կապված հարցերի։ Վարչապետի կողմից տրվել են համապատասխան հանձնարարականներ։
ԱԽ նիստին մասնակցել են նաև Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը, Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, այլ պաշտոնատար անձինք։
