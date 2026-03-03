Մատչելիության հղումներ

ԱԷՄԳ․ Հարվածների հետևանքով վնասվել է Նաթանզի միջուկային օբյեկտի մուտքը

Իրան - Նաթանզի միջուկային օբյեկտը արբանյակից արված լուսանկարում, 2-ը մարտի, 2026թ.
Իրան - Նաթանզի միջուկային օբյեկտը արբանյակից արված լուսանկարում, 2-ը մարտի, 2026թ.

Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը (ԱԷՄԳ) հայտարարում է, որ Իսրայելի և Միացյալ Նահանգների հարվածների հետևանքով վնասվել է իրանական Նաթանզ քաղաքի մերձակայքում գտնվող միջուկային օբյեկտը։ Այս մասին նշված է գործակալության X-ի օգտահաշվում։

«Այս պահին հասանելի արբանյակային լուսանկարների հիման վրա գործակալությունը կարող է հաստատել, որ վնասվել է Նաթանզում գտնվող ուրանի հարստացման ստորգետնյա գործարանի մուտքը։ Բուն գործարանը հարվածների հետևանքով չի տուժել, ուստի ռադիացիոն ֆոնի փոփոխություններ չեն ակնկալվում», - պնդում են Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության մասնագետները։


