Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Կարգալույծ քահանա տեր Թադեն՝ ԱԺ առաջին նիստին մասնակցության մասին. «Այդ օրը պարզ կլինի»

Ավելացրեք մեզ Google-ում

Թալինի նախկին հոգևոր հովիվ, կարգալույծ քահանա Տեր Թադեն այսօր չպատասխանեց հարցին, արդյո՞ք ինքն է մասնակցելու իններորդ գումարման Ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանի բացմանը:

ՔՊ գրասենյակից դուրս գալուց հետո՝ լրագրողների հարցին՝ «ԱԺ նիստի առաջին օրը կաթողիկոսի փոխարեն Դո՞ւք եք գալու», նա պատասխանեց. «Այդ օրը պարզ կլինի: Պարզապես, չեմ ցանկանում որևէ ինֆորացիա ասել: Կարծում եմ՝ կարող եք հարցն ուղղել Ազգային ժողովի համապատասխան գրասենյակ»:

Կաթողիկոսն այս քահանային կարգալույծ արեց ամիսներ առաջ, երբ նա միացավ Գարեգին Երկրորդին գահընկեց անելու Փաշինյանի պահանջին: Նախկին հոգևորականը չի ընդունում կաթողիկոսի որոշումը և իրեն կարգալույծ չի համարում: Պատարագներ է մատուցում, որոնք Էջմիածինը որակում է անօրինական:

Ամենայն Հայոց կաթողիկոսի օրհնությամբ են բացվել անկախ Հայաստանի Ազգային ժողովի առաջին նիստերը: Այդպես է եղել նույնիսկ 44-օրյա պատերազմից հետո, երբ Մայր Աթոռը Փաշինյանին հորդորում էր հեռանալ: 2021-ի արտահերթ ընտրություններով ձևավորված խորհրդարանի նստաշրջանը մեկնարկեց Վեհափառի աղոթքով:

Ամենայն հայոց կաթողիկոսի մասնակցության մասին նշված է Ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում: Առաջին նստաշրջանի բացման առթիվ ողջույնի ելույթի իրավունք ունեն Հանրապետության նախագահն ու կաթողիկոսը: Դրանից հետո պատգամավորները երդվում են:

Իններորդ գումարման Ազգային ժողովի նստաշրջանը կմեկնարկի օգոստոսի 2-ին:

Մինչ այժմ կաթողիկոսին հրավեր ուղարկելու մասին չի հայտարարվել:

Կաթողիկոսին գահընկեց անելու Փաշինյանի նպատակը ամրագրվել է նաև իր ղեկավարած կուսակցության ծրագրում: Նախընտրական ծրագրով խոստանում է մինչև 2031 թվականը հեռացնել Գարեգին 2-րդին: Մայր Աթոռի դեմ Փաշինյանի արշավը գագաթնակետին հասավ հատկապես վերջին մեկ տարում: Քրեական գործեր հարուցվեցին Կաթողիկոսի ու Մայր Աթոռին սատարող եպիսկոպոսների դեմ: Մի խումբ բարձրաստիճան հոգևորականներ ամիսներ շարունակ բանտում էին՝ տարբեր մեղադրանքներով:


XS
SM
MD
LG